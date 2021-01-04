美國一直標榜民主自由，不斷把自己的一套強加在別國，弱肉強食，當然亦有些國家不會示弱，例如俄羅斯及中國。大國崛起，東風壓西風，大家開始審視，美國那一套是否還是可行。單看美國總統大選的鬧劇，便知這個國家運勢已經來到臨界點。

去年11月初大選拜登以大比數擊敗特朗普，即將入主白宮，但現時白宮主人捨不得寶座，疾呼大選涉舞弊，其陣營多次入稟州份及聯邦法院，挑戰大選結果，但大多數官司都失敗。前司法部長巴爾表明，沒有證據顯示大選出現大規模舞弊影響結果。

不經不覺，都過了兩個月，紛紛擾攘，大選塵埃都未落定，但星期三美國國會將舉行特別會議投票確認總統選舉結果，這個應該是最終拍板時刻，特氏陣營死心不息，垂死掙扎，將在當日在首都華盛頓集會，要求議員推翻結果，特朗普揚言會公開拜登大量舞弊證據，鼓吹支持者上街，兩陣營隨時爆發衝突騷亂。

參眾兩院都有共和黨議員提出會挑戰拜登當選的結果，估計最少140名共和黨眾議員對選舉人團結果投反對票。德州共和黨眾議員戈默特早前入稟，要求容許身兼參議院議長的副總統彭斯有權決定選舉人票的計算，受到代表彭斯的律師反對，聯邦法官駁回有關訴訟。之前有傳特朗普向彭斯施壓，但彭斯是共和黨未來希望，4年後參選機會甚濃，犯不着為一個失勢的人得罪天下，自毀前途。即使共和黨議員將在國會提出挑戰，但最後一擊相信難以回天。史上發生過兩次議員反對選舉結果，都不得要領。彭斯將按程序宣布拜登當選總統，為特朗普時代畫上句號。特氏的所謂證據，雷聲大雨點小，如有真憑實據，理應早早拿出來，不用去到最後關頭都未亮出。香港的黃絲還癡心妄想特氏有秘密武器，還未醒覺他從來只得一招武器，就是三寸不爛之舌。