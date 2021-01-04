香港土地面積1,100平方公里，已開發建設的有270平方公里，只佔總面積25%，即是說，有75%土地並未開發，而房屋用地只佔7%不到。這些未開發的土地中，佔了大部分是郊野公園用地，另外有4,400公頃農地，一直處於閒置、荒廢狀態。

香港如何騰出更多土地以建築房屋，徹底解決房屋問題？有一種意見是先考慮如何充分利用這1,100平方公里土地，一是整體規劃，一是見招拆招覓地。例如近年多番提起，本屆政府才落實的「新界東北發展計劃」，選定古洞北、粉嶺北及坪輋/打鼓嶺來發展。

這類發展需要全面規劃，怎樣建築道路和大眾運輸系統，一方面把新發展區與其他地區連結起來，還要有步驟收回區內的私人用地和農業用地納入整體規劃。收地問題比較複雜，因為持份者眾。耕作戶需要覓地遷徙，棕地使用者需要另外安置，現時的居民和土地擁有人需要作合理補償。一些棕地使用者，如貨櫃場、重型建築機械停放場等，不能一聲令下，便可把這些物品清除。貨櫃場是香港貨運業的工具存放地，重型建築機械更是香港基建和建築業必須工具，無法轉到多層工業大廈存放。有些人沒有考慮這些棕地現時的使用戶如何安置，也忽略有沒有道路可通往這些棕地，種種問題都需要預先作全盤考慮和規劃。

前特首曾提出向郊野公園要地的構思，香港土地75%屬於未開發，絕大部分是郊野公園用地，他認為只要立法，把郊野公園範圍些微縮小，便可騰出部分邊緣土地作發展用途。這個構思仍然流於理論，因部分郊野公園用地都遠離交通幹線，重新規劃土地用途不等於可供發展。正如2016年邊境禁區重劃，禁區土地從2,800公頃縮減至400公頃，釋放出來的大量土地還是要重新訂定土地用途，要建築道路才能到達。這些增加了的土地只能供日後重新規劃時作考慮。

近年香港民粹主義高漲，不少人把缺乏土地供應的矛頭指向一些私人會所用地，粉嶺高爾夫球場成為眾矢之的。我認為針對他們只不過是發洩仇富民粹。對大多數高爾夫球愛好者來說，個別球場的存廢根本不是重要考慮。香港境內還有滘西洲和愉景灣。疫情前不少愛好者每周末外出，近者往深圳、東莞和中山，遠者往上海、泰國、南韓、馬來西亞也不嫌煩，怎會對取消一兩個球場太多意見？不過政府批地給私人會所是整體政策，不應針對某特定會所。何不索性要求政府檢討私人會所批地政策，把所有會所用地一概收回建屋，豈不更實際？