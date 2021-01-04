香港政府處理新冠肺炎疫情進退失據，經常要捱罵，但如果跟前宗主國英國比較，咱們恐怕可以成為模範地區。很多香港人至今仍懷英戀殖，其愚實在不可及也。

英國是全歐洲疫情處理得最差的地區之一，在歐美各個大國之中，英國是唯一一個曾公開說會採用「全民免疫法」去應付疫情的國家，但說了又不敢做，轉過頭便收回成命。英國首相約翰遜也是美歐盟友之中，最先染疫、最接近死亡的元首，由他帶領國民抗疫，卻連自己也保護不了，試想換了香港特首是如此，肯定讓人笑到「甩鼻」！英國與法國只是相距一個海峽，如今法國每日確診新冠肺炎者，平均是3,000多人，而英國卻是每日50,000多人，英倫的一個零頭都要比法蘭西多。這情況就好像香港和澳門，兩者相距只是大半小時的水程，但抗疫成績就有高下之別。

過去，很多人批評特區政府的管治能力低，說回歸後失去了殖民地時期英式管理的有序和英明。這種言論常惹來筆者訕笑，覺得太過神化了英國人。我多次告訴你，人有人運，地有地運，上世紀80、90年代，亞洲四小龍同時趕上了時代列車，大家齊頭並進，南韓、台灣沒沾上一點英倫之風，人家一樣能各領風騷。香港的成功跟英式管治沒有必然關係，只因為愚人不明天道，才會有此誤解。

英國派來香港的不過是二、三流人才，最好的一批當然都在他們政府內閣，尋常時節未必能分辨出是龍是鳳。一場新冠肺炎猝然來襲，各地的領袖都在沒有充足準備下提刀上陣，因而瞬間便見出真功夫。如今一仗下來，高下立判，中國式管治「贏到開巷」。香港政府何以表現不如人，我說嘛，非但不是因為失去了殖民地時期的優良傳統，反而是承襲了英國人那種優柔寡斷的壞風氣，才會把特區弄到今日的光景。