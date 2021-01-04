港府預料最快可於下月為市民接種疫苗！於新冠肺炎疫情如此嚴峻下，疫苗成防止病毒傳播嘅關鍵。英美成為全球率先接種的地方；事實上，疫苗供不應求，而且係有錢強國才有能力預訂而率先接種，窮國想接種也非易事，皆因疫苗已被有錢國家預訂晒！香港都算有錢，政府早前亦已通過撥款約84億元採購疫苗。

之但係有疫苗接種，港人又是否感雀躍呢？或者以為接種疫苗後就一天光晒？以為今個新年，會有「美景良辰，喜見天時初轉泰」？負責統籌疫苗接種計劃嘅公務員事務局局長聶德權表示，屆時會喺社區疫苗接種中心、公立醫院等為市民打疫苗，明白需要解答市民對疫苗嘅疑慮，並稱政府會做好解說及公眾教育工作。政府一開始公布有關政策時，林鄭起初就話市民無得揀，澳門行政長官就話我哋畀市民有得選擇！如此直接打臉，真教年年考第一嘅林鄭情何以堪？市民冇得揀，又點會係老闆？香港先輸一局勁嘅！

市民對打疫苗嘅安全性難免有疑慮。港府對疫苗發生事故嘅處理手法、出事如何追究，9日內竟有3種說法且兩度改口！一個咁重要政策竟如此反口覆舌，處理手法差劣，慘不忍睹！究竟班庸官廢吏，知唔知道民無信不立？依家政府預先採購嘅疫苗，其中兩種包括BioNTech及阿斯利康均已有國家批准使用，然而，外國喺大規模接種期間，有最少7人接種疫苗後死亡，亦不時有嚴重不良反應或打針後仍感染新冠肺炎個案。當中阿斯利康藥廠喺臨床試驗期間，有3名參與者出現嚴重不良反應「橫貫性脊髓炎」，此外喺英美兩國亦有多宗醫護人員接種BioNTech疫苗後出現嚴重過敏反應如面癱等。當然，打針有風險，這是常識吧！老朽認同市民恐淪疫苗白老鼠嘅心態，如果林鄭及一眾高官帶頭接種，身體最誠實，勝過庸官廢噏解答及教育也。