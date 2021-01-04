年末歲初，英國成了最倒楣國家之一，每天新增確診個案超過5萬宗，變種新冠病毒在英國大肆擴散，嚇得大大小小國家都對英國及英國人禁航禁入境。這時傳來英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）及歐洲智庫中歐亞洲研究所（CEIAS）的民意調查，指因疫情關係，目前有最多英國人不喜歡中國。這實在是充滿諷刺的結果，滿身傲慢與偏見的英國人現在嘗到了被歧視、被厭惡滋味！

英國人向來傲慢，那份看不起其他國家及民族的傲氣，早已滲進骨子裏。自卡梅倫政府後，英國近幾任政府的對外政策都緊跟美國腳步，過去4年，在特朗普領導下的美國大肆醜化中國，英國人亦完全照單接收，下面的民意調查結果便是最好例證。

根據上述兩大機構在去年9至10月於歐洲13個發達經濟體進行的調查，在歐洲13地人民中，英國人對中國的印象最差，共有62%受訪民眾稱對中國印象負面或非常負面；68%表示在過去3年對中國印象惡化。為甚麼？原因據說有三，一是新冠肺炎疫情、二是香港問題，然後是內地的新疆問題。

細看這3個原因，只想說英國人果然愛多事兼愛生事。所謂香港問題、新疆問題，都是西方陣營有意為之的抹黑，約24年前香港回歸時，英國人千方百計拒絕香港人到當地居住，與中國談判香港回歸時，留給港府的儲備與土地基金更是斤斤計較得像街市講價，如今，英國人忽然夢醒「關懷」起香港來，不虛偽嗎？至於新疆問題，更是偏見加誤導的結果，無論中國怎麼解釋，西方陣營都不會澄清，在西方世界裏，這個問題只會被一再黑化，信者便信，傲慢與偏見出了名的英國人還是固執、古板的人，當然更堅信無疑。至於疫情？今天的英國比中國慘多了，世界各國怕英國的程度，也比怕去年初的中國人更厲害，毋須多言。