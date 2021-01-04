在剛剛過去的2020年，國務院26個組成部門裏，共有商務、農業、文旅、司法、民族、審計、環境、工信等8大部委更換了一把手。此前，2019年民政部長率先易人。應急管理部長王玉普逝世，遺缺暫未填補。本屆國務院自2018年3月組建以來，任期接近半程，而總計已有10部委換帥，亦佔到總數近一半。

這其中，最突出的特點是，地方大員成為入主部委的主要來源。如內蒙古黨委書記李紀恆調任民政部長，陝西省委書記胡和平調任文化和旅遊部長，遼寧省長唐一軍、甘肅省長唐仁健、黑龍江省長王文濤分別調掌司法部、農業農村部、商務部。如此多地方黨政首長集中進京，是不多見的。

通常來說，在省部級高官中，若論權重，省委書記略高於內閣部長，直接「入局」機會最大；部長又高於省長。故此，省委書記調任部長，趨勢相對走低。特別是像年齡偏大的李紀恆，調赴民政部基本是最後一班崗。而省長調任部長，畢竟從「二把手」變為「一把手」。但各部委分量又不同。國務院部長直接在黨代會換屆時「入局」的機會不如省委書記多，但冷熱不均。數十年來最熱門的是商務部（及其前身外經貿部），李嵐清、吳儀、薄熙來皆由部長「入局」，其頻率高過發改委、公安部等實權衙門。因此，五馬進京，仕途前景卻大不相同。

工信部長肖亞慶長期在國資委央企系統工作，民委主任陳小江來自中紀委。生態環境部長黃潤秋是黨外高級知識分子，也是現任部長中唯一的非中共人士，複製了原科技部長萬鋼、衞生部長陳竺的路徑，未來躋身人大或政協副國級職務料無懸念。新任部委首長中，只有審計署審計長侯凱算是內部培養，曾在本部委工作30年，從2013年至2020年交流至紀檢系統任職，如今回爐老東家。7年紀委履歷，是重要加分項。

總體而言，如今選拔部委主管，摒棄內部提拔，更多側重平調外援，以其避免近親繁殖，增強交叉監督。尤其是更強調具備地方領導經驗。此外，水利部長鄂竟平、教育部長陳寶生、財政部長劉昆等均將在今年到齡，政府部委調整還將繼續，並將與下半年開始的省委大換屆形成聯動之勢。

應急管理部長王玉普在上月初病逝。但出人意料的是，該部並未與農業、商務等部委同批次任命新部長，而是繼續空缺。實際上，從2018年就職以來，作為應急部首任部長的王玉普就一直養病，而由黨委書記黃明主持工作。這並非個案。國務院發展研究中心原主任李偉2019年5月退休後，該職位空缺至今。王文濤去年11月進京後，黑龍江至今未補省長。湖北省長亦曾在2016年空缺3個月，才由副書記王曉東補任。

實際上，此乃是當下用人新常態之一，必須嚴格考察，若無完全信任人選，寧可將崗位懸空，寧缺毋濫。祿位乃朝廷名器，不輕易假人。是否獲得相應頭銜，是衡量受信任程度的重要標尺。