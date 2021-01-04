世界視線：特朗普忠誠測試　共和黨勢陷分裂

美國國會將於1月6日確認選舉人團投票結果。繼共和黨參議員霍利表明將挑戰部分州份的投票結果後，克魯茲以及另外10名現任共和黨參議員亦發表聯合聲明，表明有意反對部分州的投票結果，同時有至少140名共和黨眾議員加入挑戰行列。儘管特朗普日前在社交網站發文，呼籲支持者6日參加華盛頓特區的大型集會，企圖在議會內外為選舉翻盤造勢，但造勢歸造勢，要真正推翻選舉結果，卻幾乎肯定是不可能任務，畢竟挑戰選舉人團投票結果的人數，遠未到參、眾兩院半數門檻，議員們明知不可為而為之，說穿了其實是對特朗普表忠心的姿態。

面對這一進展，最開心的莫過於副總統彭斯。作為參議院議長的彭斯，負責確認相關結果，保守派近日對他施加巨大壓力，要求他在6日的全體大會上拒絕「有問題」州份的選舉人票結果。很明顯，彭斯並不想替特朗普幹這髒活，據報他已敲定在全體大會上宣布拜登獲勝後數小時，展開任內最後一次外訪，遠離華盛頓這個是非之地。如今有一批參議員跳出來分擔責任，彭斯自然樂觀其成。反正最終投票結果無法協助特氏在白宮多待4年，並非他的責任。

問題是，彭斯各方都不得罪的自保態度，很難令特朗普滿意。事實上，「是否盡力推翻選舉人票結果」，已被特氏視為對他是否夠忠心的試金石。在他心目中，彭斯有「否決權」（不管法律上是否如此）而不用，已足以判其「死刑」。共和黨參議員圖恩過去4年一直緊跟特朗普，投票忠誠度超過九成，但只因為指出在國會挑戰選舉人票結果「此路不通」，招來特氏報復，鼓動黨員在2022年中期選舉取而代之。另一例子是喬治亞州州長肯普。這位超級特粉因無法推翻該州大選結果（儘管他已多次批准重點選票），特氏隨即公開徵集肯普州長職位的挑戰者。

正如有人分析，如今的美國已成特朗普黨、共和黨和民主黨鼎足三立之勢，前兩者內耗不斷、互相拆台令民主黨漁人得利，共和黨則將陷入長期衰落。