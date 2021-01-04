功夫茶：介面內容大改革　無敵睇驗新風格

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返回東網，讀者必定有多多驚喜發現！東網將「亞歐非」及「美洲」合併為「國際」版面，一Click即可一次過飽覽世界大事，讀者足不出戶而可掌握全球局勢，誠一樂也！咪睇小呢個介面小變化，好多嘢並非靠多為勝，能芟除才有凸顯，有割捨始見真章；「昨夜數枝開」如改作「昨夜一枝開」係唔係更聚焦吸睛呢？

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