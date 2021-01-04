神州觀察：違章建築村中起　民眾舉報始調查

江西吉安吉水縣某村莊近日遭網民踢爆一處逾兩萬呎的違章建築，該建築群裝修精美似古代庭院，外有圍牆阻隔，內有多個黑白相間的房子，院內還有個不小的池塘，堪稱雅致。當地政府日前已勒令涉事建築停工，及會循規劃、選址、是否佔用耕地等方面展開調查，表示一旦確認屬違建，勢依法拆除；問題是，這麽大個院子，都已建得差不多了，當局怎麼沒能一早主動發現？

據報該庭院是由涉事公司以文化旅遊項目之名興建，卻不知這樣一個名不見經傳的村莊是否存在大興土木開發的價值，抑或只是闢作私人別院供享受，與發展文旅事業並無關連？

像早前黑龍江牡丹江市查處的「曹園」，亦是藉旅遊項目蒙混過關，及遭人舉報揭發，指園中根本找不到符合旅遊項目的條件、標識、構造或設施，其實就是個私人莊園；且佔地達3,000多畝，規模更壯觀，所佔又是國有林地，以致大片林木遭砍伐，甚至可在園中騎射打獵，遊船抓魚，以老虎肉、熊掌招待客人，好不氣派。

可以見到，內地近年不斷爆出權貴削山圈地違建的醜聞，以致不少風景名勝青山綠水遭嚴重破壞，甚至農村耕地也可霸佔，「18億畝紅線」還能不能守住，令人不無擔憂，背後凸顯的更是官商勾結、行政不作為等各類腐敗問題。都說群眾的眼睛是雪亮，也就意味某些當官的、某些職能監管部門是盲的，當初「曹園」事發，牡丹江市國土部門、森林公安對相關違建問題不是支支吾吾，就是推脫稱事前毫不知情；如今江西的違建又是被網民揭發，畢竟兩萬呎庭院不是一天建成，平時決無理由看不到，就算當中不涉利益勾結問題，懶政不作為也是一種腐敗，也需負上責任。

說起來，內地近年在查處違建力度也算不小，只是相關問題仍難全面遏止，且在查處過程中或多或少都會遇到阻力。當年的秦嶺違建別墅案自不待言，惟在之後的河北石家莊削山建別墅事件中，被查期間仍有人繼續建房；河南鄭州五雲山別墅、馬場、高爾夫球場等違建雖被當局掛牌督辦，卻愈建愈多，甚至動用了扶貧資金；山東青島嶗山景區存在600多處共6萬多座違規建造的墳墓，則是因部分村幹部非法買賣墓地圖利。可見相關懲處力度亟待加強。

值得一提的是，當局在對某些違建的拆除上較籠統地採取一刀切強拆做法，或非最妥善及合理方式，譬如部分原本就屬建築用地、只因手續等違規造成的，不妨留下來另作規劃使用，以免導致重複浪費。又如對於存在歷史遺留問題的小產權房違建，更不應一拆了之，將責任全部推給住戶，是否公平？