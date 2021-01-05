美國要對中國展開新冷戰，對俄羅斯沒有特別的作用，因為已經備受美國制裁，順理成章地便與中國建立更緊密的戰略關係，敵愾同仇地與中國合作抗美。但是，其他國家卻受到美國沉重的壓迫，往往身不由己，特別是小國，更在夾縫之中，取捨艱難。

最典型的例子是烏克蘭，作為原蘇聯次大的共和國，位於俄羅斯西南部的地緣戰略地位。美國要瓦解蘇聯、打擊俄羅斯，烏克蘭便是第一目標。蘇聯解體，烏克蘭獨立後把當地原來的經濟結構破壞，加以美國的政治壓力，更摧毀原來強大的軍工體系，餘下的工業也因私有化而成寡頭壟斷集團冒起的基礎。烏克蘭從相對發達的工業國家，去工業化，蛻變為落後的農業經濟。20多年的衰落，期間美國和歐盟的資助有限，當地的貿易仍然以俄羅斯為主。

烏克蘭要擺脫衰落，只能重新工業化，歐美不幫助，只能向俄羅斯求助，可是，美國便用多次「顏色革命」阻撓。期間中國一度與烏克蘭政府合作，提供核保護來引用烏克蘭的軍事技術，但亦為美國以顏色革命阻拒。結果是烏國東部的工業地區不得不反抗，脫離中央政府，尋求與俄工業重建機會，內戰由此而生。然而，內戰期間，烏克蘭的貿易還是傾向於俄羅斯，歐美的資助口惠而實不至。

2019年澤連斯基以反建制而大勝當上烏克蘭總統，反映民心思變，可是受制於歐美，不能以和解來解決內戰，又逢新冠肺炎疫情，經濟是屋漏偏逢連夜雨，歐美以國際貨幣基金組織貸款引誘，澤連斯基便不與俄羅斯合作，內戰和經濟更加沒法改善。

近年由於與俄羅斯交惡，對俄貿易發展停滯，烏克蘭的農產品適好因中美貿易摩擦而乘機大量出口中國。按中國統計，2019年烏克蘭出口中國增加70%。依烏克蘭統計，中國出口烏國的規模有10億美元不在烏國的統計中，顯然是經烏克蘭轉口他國。近年中國的中歐班列也經烏克蘭，中國產品經烏國轉口增長。2019年中國便替代俄羅斯成為烏國最大的貿易夥伴。美國的阻撓，結果是中國替代俄羅斯，烏克蘭對外貿易還是向東。

歐美不可靠，烏克蘭政府還要討好，怕的是政治壓力。但剛剛與中國簽署「一帶一路」合作協議，烏國爭取作為中歐經貿的樞紐，並且引進中國資本於食品加工、工業園區和IT發展。澤連斯基政府最後要經濟倒向中國。美國以中國為敵，幾場顏色革命還是不能改變烏克蘭的政經方向，烏克蘭倒向中國，反映形勢比人強，美國是否又要再策動新顏色革命？