香港1997年回歸中國，成立特別行政區，就面臨以英、美為首的外國勢力有可能干預和插手香港事務的問題。中央領導人在制訂「一國兩制、港人治港、高度自治」大政方針時，已經注意到這個問題，只是97前後，中國的改革開放和國際外交與英美西方的合作大於「摩擦」，「和為貴」是主調。

「一國兩制」作為一個古今中外皆無的新生事物剛剛展現她的身姿，美英西方還看不出怎麼利用香港向中國施壓，撈取好處。於是那段時期，香港和中國內地不僅「蜜月」，和英美西方也很「蜜月」，每隔一年半載，英美發布的「香港觀察報告」，都眾口一詞稱讚香港、稱讚「一國兩制」成功。

當然，早在97前的過渡期，英倫已培植了一個今後會代理西方勢力的反對派，在「港人治港」下進行政治活動，把「一國兩制」的「高度自治」朝着「完全自治」推進。英美始終認為，只有「完全自治」才能確保港英時代的資本主義制度和生活方式不變，確保「一國」的社會主義不能侵蝕香港，而這正是香港反對派的「使命」。

因此，從香港回歸，他們就沒有消停過，開始是試着來，測探北京的態度。結果他們意外發現，北京容忍度相當高，他們步步得逞，並形成了「逢中必反」、「為反而反」的基本套路。他們在立法會反、在建制內反，更要在社會上「發動群眾」大反特反。如此這般，正合英美之意，讓他們手中多了一張「以港制中」的牌。問題的實質是，不論中國怎麼改革開放、怎麼「融入國際」，美英的冷戰思維和意識形態是始終「唔妥」社會主義、「唔妥」共產黨的，更何況中國國力快速走強，他們就更加「唔妥」、更加忌恨和害怕。

於是，他們要對香港出手了，開始說三道四、指手畫腳，進而策劃動亂、暴亂，這幾年公然扶持以黎智英為首的一批代理人、一批走狗漢奸，把香港變成「顏色革命」、「分裂國家」的戰場，遠遠超出了「干預香港事務」。他們的做法是，如果不能利用香港，那就毀掉香港。