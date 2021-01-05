公民黨主席梁家傑自己爆料，《港區國安法》實施後，他曾兩次拒絕歐洲議會及美國邀請的對談，坦言應該小心，可免則免。這就奇怪了，他們不是一直聲稱要爭取外國支持、要打國際戰線嗎？現在洋人主動勾引，為何不敢接受？說穿了，這不是識時務，而是貪生怕死。

別看這班藍血大狀平時大義凜然，甚麼違法達義、光復革命、暴力或可解決問題等，叫得聲嘶力竭，其實只是靠一張嘴，「叫人衝，自己鬆」。沒有國安法之前，他們肆無忌憚勾結外部勢力，那是何等囂張；國安法落實後，他們即時變成鵪鶉，又是何等狼狽。

最可憐的是黃絲暴徒，人家出口，他們出手，淪為政治炮灰而不自知，結果被捕的被捕，入獄的入獄，逃亡的逃亡，有的甚至慌不擇路自動「送中」。那些成功逃亡的也不見得有好下場，早前5名港人流落到東沙群島，被台灣當局拘留於高雄，至今音信全無。黃絲們一直拿12人蛇案大做文章，更乞求外國插手，但對被台灣拘留的5名港人卻不聞不問，這豈止是雙重標準，簡直是精神分裂。

前議會政客許智峯也許算是比較幸運的一個，舉家流亡英國，得到洋人庇護，但日子也未必好過。他日前訴苦稱信用卡戶口被銀行單方面取消，指摘銀行自行作政治決定，沒有法律基礎，行為猶如強盜云云。這正是典型的賊喊捉賊，一名棄保潛逃的疑犯還有甚麼信用可言？還有甚麼資格談法律基礎？

事實證明，《港區國安法》確實具有強大震懾力，不僅狠狠打擊黃絲暴徒的囂張氣燄，而且迫使梁家傑之流「可免則免」。當然，單單這樣是不夠的，國安法能否發揮最大威力，關鍵在於是否不折不扣貫徹落實。黎智英案反反覆覆，一時保釋，一時還押，證明司法相當兒戲，根本沒有真正意識到國安法的重要性。對此，中央絕對不能坐視不理，該出手就要出手。