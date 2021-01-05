因為疫情關係，加上禁聚令及停課等措施，避免大量人群聚集，很多機構或者院校不能夠親身開會或上課，但教育及工作仍然要繼續，所以就利用軟件經過網絡開會及授課。基本上從疫情開始到現在大半年，都已經廣泛應用，是十分普遍現象，並非新鮮事。政府抗疫不力，帶來煩擾，市民自救，運用民間智慧讓社會繼續運作。

私人機構員工相信很多薪酬都遠遠不及年薪數百萬元的高官，但論性價比卻是大大超越。政府未能帶頭提供解決方案，反而被民間牽着鼻子走，又想東施效顰，衞生署在周日表示行之已久的每日下午4時30分的疫情記者會，在昨日起改為網上舉行，並且擅改規矩，事先並沒有與傳媒諮詢協商，突然只准透過文字提問，即是口頭提問被廢除，如有重複問題，會以綜合回應。此舉用意立即惹來各方質疑，是否為了避答敏感問題，變相篩查，明顯不尊重傳媒的採訪，亦把記招的重要性矮化，令記者無法追問，削弱公眾知情權。大眾對疫情十分關注，傳媒發問是為市民取得想知的資訊，過往經驗教訓，如果不「打爛沙盆問到篤」，有些課題官員是不會主動公布相關訊息。

衞生署的藉口，說是為了減低在衞生防護中心大樓的傳播風險及有效落實社交距離措施，但政府專家顧問袁國勇卻摑了衞署一巴，稱只要現場空氣流通量足夠，大家有戴口罩，有足夠社交距離措施，根本上很安全，無必要取消實體記者會。政府多此一舉，背後是否有不可告人的理由，這些都是惹人遐想，煩惱自招。

各方炮轟，政府一日內即跪低，昨日重開每日疫情記者會。朝令夕改，無異是自掘墳墓，削弱管治威信，醜婦終須見家翁，斬腳趾避沙蟲從來都不是解決方法，在這疫境更加是行不通。開誠布公，攜手合力，方有抗疫成功的一天。