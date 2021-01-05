樹倒猢猻散，牆倒眾人推。隨着《港區國安法》生效，金主漢奸黎又身陷囹圄，一干狐朋狗黨自知冇得再玩，不是金盆洗手就是着草走佬，剩低的也沒有好日子過。公民黨主席梁家傑自爆，國安法生效後已先後拒絕兩個外國邀請的對談，坦言可免則免；又透露曾有黨內人士提出解散公民黨。再次令人嘆句：早知今日，何必當初！

自從楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒3名公民黨立法會議員連同梁繼昌遭DQ後，公民黨已跟滅黨無異，接着該黨又有多名區議員退黨自保，上演一幕大難臨頭各自飛，現在的公民黨堪稱「人才」凋零，否則「老藍血」梁家傑也不用續任主席。眼看金主因為透過網絡平台與外國政客勾結，成為違反國安法的罪證之一，他們不嚇到心膽俱裂才怪，還怎敢造次？

早知今日，何必當初。回想2019年黑暴爆發，反對派號稱有200萬人上街「抗爭」，公民黨得勢便猖狂，既帶頭在暴亂現場煽風點火，更爭先恐後往美國跑，爭相「為美國而戰」，以為一旦「得米」，自己便會獲洋人犒賞，在「香港國」撈取一官半職。事實證明，這班藍血貴族雖然飽讀洋人律法卻頭腦簡單，對中國國情毫不知情，對共產黨歷史更是毫不了解，誤判形勢終於自尋死路，政途徹底玩完。

當然，國安法的確震懾了這幫狐朋狗黨，但距離長治久安仍遠遠未達標。條例生效至今僅4人被起訴，但全部仍在還押，遑論獲刑。單是一個漢奸黎，司法便大演捉放曹，一度鬧出批保鬧劇，現在即使重回收押所，也要待至2月再就其保釋上訴開庭，距離清算其國安重罪遙遙無期，本港司法毫無效率、浪費時間和公帑寫在牆上。難為前刑事檢控專員臨離職前還要諸多辯駁，死撐外界批評律政司拖延檢控「毫無根據」，正是藍血黃人死不認錯的劣根作祟，難怪有人無得留低只能憤而離職。