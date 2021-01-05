近日，一個樂壇頒獎禮上，一位出道兩年、只有21歲的年輕歌手，獲頒「我最喜愛的男歌手」獎。這個消息換來的反應十分兩極，有人認為讓一個資歷淺薄的歌手獲此殊榮，代表香港樂壇已死；而他的粉絲則反駁，說「××唔紅，天理不容」。筆者心想，多少年香港樂壇沒冒出過像樣的新星，娛樂圈的風頭全給南韓搶去了，難得有一棵新蕾，總不該將人家一棒子打死，於是也湊趣，找來小伙子得獎的片段看看再說。

論外貌、歌藝，這位樂壇新秀不賴，還有點兒張國榮初出道時的影子。他倆的背景相像，同樣長得俊朗、能歌善舞，都是年輕出道，出身於較弱勢的電視台，初期在樂壇也是毀譽參半。以往有一句口頭禪說：強如張國榮，也得先捱10年苦日子，然則，誰又敢說香港娛樂圈不能再出一個「哥哥」？

哥哥是香港名牌，他去世之後，獅山腳下至今還沒能重塑一個。論歌唱成就，2010年有外國傳媒票選「聞名全球的5大樂壇偶像」，哥哥名列第三，排第一的是米高積遜，第二是披頭四樂隊，哥哥的排名還要在「貓王」皮禮士利之上。論電影成就，哥哥主演的《霸王別姬》，一直被視為最成功的中國電影，內地評論界經常抱怨，哥哥去世已10多年，為甚麼中國還不能拍出超越《霸》片的作品。

慢說香港，整個華人娛樂圈似乎也無法再孕育出同樣的超級巨星。要當超級巨星是有條件的，從哥哥身上我總結出一句格言，就是「低手演出是向人獻技，高手演出是讓人膜拜」。哥哥之後的人，歌藝再好，唱到零瑕疵，他們踏出舞台都是一副向人獻技的姿態，而沒有讓萬眾仰望的自信和氣度，在大螢幕上演出，道理也是一樣。所以，新進偶像要想成為另一個張國榮，不獨是要學習他的才藝，更要學習他顧盼自雄的氣質。