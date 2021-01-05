新冠肺炎疫情沒完沒了，港府口噏目標係「清零」，老朽同唔少市民只能一笑置之，睇吓過去一個月有超過40名新冠患者死亡，加上英國變種新冠病毒殺到，日日仲有咁多源頭不明個案，唔人心惶惶就呃人啦！大家都睇到，除咗澳門收緊港人入境檢疫要求，深圳亦收緊，入境人士須提供已預約檢疫酒店14日證明，難怪過去幾日有逾萬人經深圳灣口岸北上回鄉避疫！

港府抗疫一味歎慢板，加上後知後覺，疫情持續擴散，豈是無因！嗱，依家被迫強制檢疫嘅屋邨、大廈愈來愈多；多宗確診個案被指經大廈喉管傳播；早前政府專家顧問袁國勇可謂「疲於奔命」，但見他剛去完九龍灣麗晶花園第6座「視察環境」，旋即又赴黃大仙東頭（二）邨貴東樓視察。老朽曾為文戲言一見袁國勇教授身影就知唔慌好嘢！而全港有咁多樓齡超過30年嘅屋邨，係唔係應該搵合資格水務工去全面檢查呢？這叫「預防勝於中招」！

有政黨日前舉行記招，指運房局去年6月推出「排水管檢查計劃」，計劃用18個月全面檢查全港公共屋邨公家排污喉管，涉及約80萬戶公屋單位。依家房委會轄下有成1,500幢公屋，惟當局預料今年3月前僅可檢查其中400幢，被質疑所花時間太長。再者，有約900幢公屋嘅喉管設於公屋單位內，建議當局「強制檢查喉管」，以保障整幢大廈居民嘅生命安全。

有立法會議員指出，房屋署早前就計劃成立87人「驗喉小組」，認為當局可考慮增聘外判專業人士協助，以加快檢查進度。鬼咩！庸官講咗當做咗，計劃多多，一味囉唆，又唔見實際行動！

嗱！藍田興田邨有位女士表示，佢位於2樓嘅單位自2018年起出現滲水及糞喉污水回湧等問題，惟多次向房署求助後，當局至今仍未妥善解決問題！安民之道在於察民疾苦，庸官卻視而不見，民間怨氣怎不沸騰？