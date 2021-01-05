過去一年全世界都集中對抗新冠肺炎病毒擴散，極少政府關注到全球氣候轉壞的問題，主因是疫情下消費活動幾乎都停頓，旅遊業無法經營，航空業一潭死水，由各類交通工具產生的廢氣降到最低水平，根本不會因廢氣產生損害大氣的誘因。不過，抗疫成功後將爆發報復式消費，這個放任行為會產生過量廢氣，嚴重威脅地球。

世界衞生組織去年不停呼籲全球抗疫，但最新的警告已走前一步，除了抗疫，已要求各國關注未來大氣受損。總幹事譚德塞警告，現時疫情大流行並不會是最後一次，若不解決氣候變化及動物福利問題，則難以改善健康，地球將不再宜居，認為是時候吸取教訓。他指出，疫患影響社會及經濟深遠，凸顯人類、動物及地球健康之間有密切聯繫。國際能源機構數據顯示，若現有經濟活動持續停頓，全球能源需求會下降6%，碳排放量亦下降8%，估計全球經濟會萎縮5%，失業率將升至50年來最高水平。

國際著名投資機構認為，根據歷史經驗，全球經濟可望在新冠肺炎危機後復甦，經濟活動增加，碳排放量將上升，全球除了應對短期影響，若要避免造成對氣候的長期破壞，需要嚴謹的結構性改革。

值得注意的是，全球氣溫並沒有因為新冠疫情而下降，去年第2季錄得比工業化前上升攝氏3.9度，亦是《巴黎氣候協定》要求氣溫維持在上升攝氏2度的近兩倍，預期疫患開始消除時，世界各國都會採取積極回復經濟措施，工業生產體系將全速生產以應付各國的消費需求，生產過程顧及減少排放的概念會鬆懈。而航空事業突然起飛，連帶各國的汽車租賃蓬勃起來，碳排放將會急增，嚴重損害大氣層。

世衞的警告明顯是預計到疫後有新危機，但各國對這個忠告看來並不在乎，相信要待殺到埋身才會醒覺。