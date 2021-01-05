多名攬炒派區議員擬成立「香港公民議政平台」的計劃胎死腹中，他們於記招上不點名批評有泛民主派政黨高層發表「割席」言論。而基於「議政平台」已不可能實現「團結不同勢力、超越黨派成見」的初衷，更動搖市民對平台信心，故平台的籌備工作「被迫立即中止」，而籌委會也隨即解散。

民主黨其後發表聲明，指對有關說法感到詫異。公民黨主席梁家傑在接受傳媒訪問時僅稱：「他們的記者會也沒有問答環節，我為何要回應？」正所謂鬼打鬼狗咬狗，攬炒派區議員與泛民主派政黨勾心鬥角爆內訌，醜態百出。

去年6月，17個由攬炒派把持的區議會聲言組織「聯合會議」，建立「香港公民議政平台」，而該平台正是違法「佔中」發起人戴耀廷提出「拉撒路計劃」的一部分。「議政平台」原是本土派為夾擊留於立法會內的泛民議員、搶奪資源及話語權而倡議成立的。一些傳統泛民政客不滿本土派未講清有關細節便硬推，做法等同把持民主派及爭做大台，故拒絕合作。此外，政府早前明確表示這是「非法平台」，向全體區議員招手邀請加入，公然挑戰中央政府底線，敦促有關人等收手，否則必將受到法律制裁，傳統泛民因而相繼退出。

此外，外界熱傳有攬炒派區議員可能會被DQ，以及「議政平台」會遭打壓等話題，加上民主派在4名立法會議員被DQ之後集體總辭，再無議席資源可以共用，「議政平台」淪為一個毫無作用卻要冒DQ風險的吹水會。在無利可圖之下，反對派以利相聚，必因利而散乃至反目。

該平台根本就是不斷打擦邊球，企圖擴大其政治影響力，圖獲取政治紅利，而現時明顯害怕犯法，想要政治紅利又不願意付出代價，所以就「縮沙」。激進攬炒派一向都看不起傳統攬炒派，所以才會有此內訌。

記得去年反對派初選時，30多個激進年輕人加上本土派參選人，早與民主黨及公民黨等割席，他們稱自己為「抗爭派」。他們不滿傳統泛民議員於議會內抗爭不力，因此決心要用偏激取代溫和，以更偏激代替偏激，傳統泛民隨即被攻擊得體無完膚。民主黨涂謹申最近不過是「溫馨」提醒一下，要當心該平台成為DQ理由，亦被狠狠地批評。其實攬炒派區議員怎會不明白在國安法下保住議席最優先這個道理？是次記招的言論是故意讓傳統攬炒派「食死貓」，顯示攬炒派根本沒有所謂「團結」。

「議政平台」玩完，除了狗咬狗，最關鍵的還是國安法的威力，膽敢以身試法者必受嚴懲。國安法第6條列明，香港居民在參與或就任公職時，應依法簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》、效忠特區；第35條指明任何人經法院判決犯危害國家安全罪行的，即喪失作為候選人參加香港特區舉行的立法會、區議會選舉或者出任香港特區任何公職或行政長官選舉委員會委員的資格。區議員身為公職人員，效忠國家及特區是理所當然，盡早立法安排區議員宣誓、褫奪違誓區議員議席已是大勢所趨。在此情況下，「議政平台」灰飛煙滅是必然結局。