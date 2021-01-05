產評：開年遇上金融戰　特朗普最後一擊

新年伊始，美國即為中美金融戰打響頭炮！3家在美上市的中資電訊企業被除牌僅屬「頭盤」，只要總統特朗普本周對大選的「最後一博」失敗，不排除立即看到限用美元的「主菜」，務求令拜登難堪。簡而言之，香港的金融中心命運隨時本月就會揭盅。面對美國不惜以損害其聲譽和地位來作賭注，內地要化解圍堵，得堅持開放改革，實行以害分化，以利結盟！

美國口口聲聲提倡平等，但其以制裁手段對付敵人，務求「獨贏」的手段屢見不鮮，但大前提是，美資得同步撤離敵對市場，才不會出現搬石砸腳的境地。可如今特朗普加大力度制裁中企，而不少美企卻攜同資金在中國擴展生意，一來一回怎能不損及美國利益？足見特朗普與傳統權力派系分崩離析。

既然如此，更會加強特朗普兵行險着的衝動，目的是要對中國發動全面金融制裁。1月11日美資不得再投資這些被列入制裁名單的企業，不排除緊接是限制中企使用美元，最惡劣的情況是凍結中國持有的美元資產，千方百計要將中國壓下去。

可中美是全球兩大經濟體，若限制中國使用美元，兩地經貿規模將大減，變相減少美元的使用量。只要中國市場保持基本穩定，其他經濟體可透過別的方式繼續與中國進行經貿活動，例如使用歐元、甚而試用數碼貨幣。換言之，特朗普若向中國發動金融戰，既未具十足勝算，更有機會變相加快全球「去美元化」，加大美元體系和美元信用的壓力，最終倒頭火燒美國股市及債市，損人害己。

其實，美國候任總統拜登已意識到特朗普的對華政策令美國變得孤立，故一再強調要聯合盟友反華。不排除西方國家針對中國所使用的「狼群戰術」將得到強化。中國要化解西方圍堵，不能重蹈當年前蘇聯關門自我「陰乾」而崩潰的覆轍，反要堅持開放，落實改革增強吸引力。

畢竟，世界經濟離不開「利」字當頭。美企反特朗普政府而行增加中國投資；歐洲電訊商以搬廠作為威脅，要求歐洲國家取消使用中企5G電訊設備的限制，都在說明這個道理。中國簽訂亞太區及歐洲投資相關協定，都是化解美國圍堵的正確方向，未來還可研究效法歐盟的「阻斷法令」，以應對美國司法「長臂管轄」的威脅。

當然，不得不防的是，為了翻盤，美國會主動挑起地緣政治風險，讓盟友加快歸隊，免讓中國「買時間」。可中國要崛起，就須做好應戰準備，做好相應規劃。