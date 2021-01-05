世界視線：中歐投協創契機　北京突破美圍堵

中國與歐盟剛達成《中歐投資協定》，輿論普遍認為，中國透過協定進一步突破美國的圍堵，增加與美國角力的籌碼。

世上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。儘管歐盟之前聯同美國圍堵中國，但歐洲經濟不景，中國則是疫情下經濟率先復甦的主要大國，反觀美國，去年第2季GDP下降超過三成，是該國歷史上前所未有的幅度，兩相比較之下，歐盟靠攏中國，乃題中應有之義。

諷刺的是，美國在特朗普主政的幾年裏，跟中國的貿易戰不斷升級，原本應該走「聯歐制中」路線，但華府卻反其道而行，這邊廂不斷威脅對歐洲貨品徵收高額關稅，那邊廂跟中國簽署第一階段貿易協議，得到中國市場讓步的好處，歐洲人不甘為山姆大叔所利用，加速與中國磋商投資協定。

這也難怪，在搶佔中國市場方面，歐、美其實是競爭對手而非合作夥伴。根據《中歐投資協定》，中方承諾向歐盟取消投資壁壘，開放包括飛機製造、新能源汽車等多個領域，而歐盟則對中國開放再生能源等戰略性產業。談到飛機製造業，歐洲的空中巴士和美國的波音近年連番惡鬥，雙方互相指摘對方補貼，如今空巴在中國市場搶先一步，對波音來說無疑是重大打擊。

眾所周知，疫情下全球航空需要降至冰點，唯獨中國在提倡「內循環」下是個例外。有業界人士估計，中國未來20年民用飛機的市場總額，將達到1.4萬億美元。以空巴的A319客機為例，該機種屬中小型號客機，亦不涉及尖端科技，反正國產客機未必能滿足國內需求，若空巴擴充在內地設生產線，不僅就業職位有所增加，收益分帳亦相當可觀。

同樣道理，若有更多德國汽車、法國奢侈品在中國設生產線，振興歐盟經濟的同時，滿足中國市場需要，互惠互利，其中德國卓越的機械製造業就可幫助中國製造農具、收割機等，以提高收成，相信可紓緩中國面臨的糧食壓力。不管怎麼說，加強與歐盟合作是突破美國圍堵的必由之路，中國應趁今次投資協定的契機擴大影響力，避免受制於人。