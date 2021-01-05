正論：兩岸四地乏機制　逃犯逍遙枉回歸

疑犯逍遙，正義不彰！3年前一宗台灣謀殺案，由於港台兩地沒有司法互助協議，移交疑犯有技術上困難，政府修訂《逃犯條例》卻被抹黑，掀起巨波，爆發的示威暴潮，前所未見，令港府管治權受到威脅。事件揭示現存法律漏洞，港澳回歸超過廿年，兩岸四地存在的司法鴻溝，卻仍然未鋪橋搭路提供解決方案。中國境內某些區域竟然成為逃犯天堂，這和港英時代的三不管「九龍城寨」有甚麼分別？

「引渡協議」是指國家與國家簽署移交罪犯的協議，在一國境內應稱為逃犯移交協議。兩岸四地本是一家，但歷史遺留下的問題，各自有其司法制度。內地實行大陸法系，亦稱為成文法，與香港的普通法系大不同，台灣與澳門都是以大陸法系為基礎，比較靠近內地法制。

兩岸在1990年透過非官方組織紅十字會簽訂金門協議進行司法互助，但僅限於偷渡犯、刑事犯與刑事嫌疑犯的遣返，未有調查取證及司法文件等共識，因此2009年在南京簽訂海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，增訂包括民事與刑事調查取證與仲裁判決交流，共同打擊綁架、毒品、販運人口、詐騙、洗黑錢、偽鈔及經濟犯罪等罪行。但中港、中澳以及港澳至今卻仍未達成類似的逃犯移交協議，導致多年來各式各樣的罪犯得以逍遙法外，無論是黑幫頭目毒販抑或港澳富商，利用司法漏洞潛逃的例子，比比皆是。

所謂大國崛起，超英趕美，經常被詬病只是着重經濟，法制發展仍然落後。而事實上，一國之內缺乏一套完整移交逃犯機制，成何體統，令人難以置信。連內地與台灣關係敏感，早年都排除萬難簽訂了移交刑事犯的協議，香港及澳門兩個特區反而做不到，兩地廿多年來在這方面工作明顯怠慢，應該查找不足，急起直追，盡快訂立相關協議。否則後患無窮，無論港澳，都經不起再一次反修例暴潮。

港澳回歸，尤其是香港特區在融合方面出現沙石處處，《逃犯條例》法律漏洞存在多年，冰封三尺，非一日之寒。一國內出現逃犯天堂，其中一大原因是內地長期對港澳的定位不時出現矛盾，例如仍稱香港和澳門的傳媒為「境外媒體」，體制上待遇有分別，令人不禁懷疑是否親疏有別，分清你我，覺得「內地港澳是一家」只是口號和宣傳，對民心回歸有負面影響。內地當局若要令港人感到真正的融合和回歸，應該取消稱呼港澳傳媒作「境外媒體」。若未能一蹴而成，暫時改稱港澳媒體亦無不可。

長遠來說，中港澳需要打破司法體系上的障礙，鞏固一國為先的基礎，但所需工夫浩瀚，需要較長時間準備及部署，作為權宜之計，澳門與內地因兩地均奉行大陸法，較易達成共識，應該率先訂立移交逃犯機制及司法互助，由於並非國與國之間引渡，程序應盡量簡單，盡量運用行政手段，避免不必要的法律爭拗。參考香港推行的逃犯例修訂，可以用一次性的個案形式，處理移交逃犯要求。初期更可以限制為只移交刑事犯，不涉及政治犯，以免破壞市民對機制信心，重蹈香港特區修逃犯例的覆轍。

港澳兩地因分別實行普通法及大陸法，體系有別，問題比較複雜，討論移交逃犯協議拖拉廿年，澳門政府在數年前主動撤回與移交犯人協議直接相關的《區際刑事司法協助法》法案，更形倒退。然而隨着粵港澳大灣區建設，令到港澳合作關係更形密切，這方面工作也是勢在必行。若內地與澳門成功訂立相關移交逃犯機制，只差港澳合作，便可以填補中港澳三地司法缺口，打通逃犯移交的橋樑。其實內地多年來都有按港方要求移交嫌犯，最近12港人蛇案兩名未成年人士便是從深圳押返香港，完全不見有何爭議。香港卻怯於輿論，從來沒有直接向內地移交逃犯，實在不合情理。

世上無難事，只怕有心人。《基本法》23條立法可以拖23年，被視為不可能任務，而更有威力的《港區國安法》卻橫空出世，令黑暴聞風而逃，止暴制亂安定社會，證明為了國家發展，既有法律隔閡根本不能成為障礙，某些人的擔憂只是藉口，用來製造紛擾。沒有機制才是混亂根源，當兩岸四地移交逃犯協議一一出爐，大家的疑慮會一掃而空。