功夫茶：漢奸上庭案接案　車輪咁轉忙到癲

去年平安夜前夕獲法庭有條件批准保釋嘅漢奸黎，喺過去保釋嘅8日間，日日喺何文田「第一漢奸樓」攪局，大宴親朋、民主派人士及壹淫媒高層，彷彿世界就嚟末日，再唔盡情大魚大肉、有酒今朝醉，就再冇機會咁款！

出得嚟行，遲早都要還！漢奸黎人無善志，都知道逃不出國安大法嘅天羅地網；「一日一蘋果，又要洗廁所」，熱鬧過後，喺除夕夜再被押上囚車重返荔枝角收押所，度過8年來最凍除夕，更要跨年度過2021年元旦，直至2月1日再度提訊為止，期間須進行14日隔離檢疫，再度單獨囚禁。

呢，屈原有「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也」之嘆！而泥紙鷹恐怕有「何日前之歡騰兮，今直為此孤冷也」之哀啁！北風呼呼，四牆冷硬，鐵窗泣折鷹，冷風吹寒雀，一片淒楚，話就話「預咗要受」，佢兩個仔日前兩手空空去探佢，仲「有講有笑」，讚佢老竇「好堅」！功夫茶但知有啲人經常拍心口話唔驚唔驚，其實只要風吹草動，以為有鬼已嚇到面青青，真正能「橫刀向天笑」嘅，歷史上之大漢奸未之有也！

講多無謂，食多會滯。壹淫媒漢奸黎自國安立法後，呢隻泥紙鷹冇得橫飛亂撞而不損一羽翼矣！近期成日見佢手銬孖葉、腰纏鐵鏈、一身囚衣出出入入收押所、赤柱監獄。嗱！除咗近期被控欺詐及違反《港區國安法》外，「叛國禍港」嘅佢另涉4宗與非法集結相關嘅案件，共6項控罪，而其中一案係今日下午2時半喺區域法院進行審前覆核。呢件案屬非公開嘅內庭聆訊，預計審時兩個鐘頭，泥紙鷹須出席聆訊。

之不過咁，由於漢奸黎目前正羈押喺荔枝角收押所，今日佢會由「鐵甲威龍」囚車押至法院，跟同案另外7名被告到庭應訊。今日下晝舉行審前覆核，係涉及2019年8月18日嘅案件，被告包括漢奸黎、李柱銘、何俊仁等人，粒粒都係「漢奸巨星」，其中「日日做漢奸，有需要時就做漢奸」嘅李柱銘，做漢奸黎人事擔保嘅何俊仁，同係「叛國禍港四人幫」嘅組合，被官媒狠批「將被牢牢釘在歷史恥辱柱上」，今日又可聚首一堂啦！

之不過今日並非齊聚「第一漢奸樓」攪局，梗係冇碰杯聲之喜氣洋洋！法庭聚首，漢奸對漢奸，又係唔係個個都咁堅？大家即管食住花生，拭目以待啦！漢奸黎喺該案被控兩罪，包括一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。案件已定於今年2月16日開審，預計審期10天。之後仲有大把控罪案接案排住隊等佢！看來收押所及法院兩邊走嘅泥紙鷹，由新春到復活節，忙到車輪咁轉，恍如小蜜蜂，嗡嗡嗡，下半生一身囚衣被風吹亂，認真考驗佢係真堅定係折翼流料鷹！