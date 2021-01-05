神州觀察：政治操弄顯雙標　變種病毒說不得

不知不覺，新冠肺炎疫情已經肆虐一整年，並導致全球超過8,500萬人受感染，逾184萬人疫亡，當中又以一眾美歐國家為甚。更糟糕的是，疫情至今不但未能被有效控制，反在英國等地形成更具傳播力、殺傷力的變種病毒，勢將全人類捲入又一場可怕的世紀災難之中。

正如約翰遜政府早前宣布，英國發現的變種病毒比目前的病毒感染性高出七成，但就稱不會導致更高的死亡率，亦不影響新冠疫苗的有效性，惟此言一出，全球多地迅即宣布對英實行各種交通封鎖，當中更有不少美歐盟友率先發難；現實就是，在病毒面前，再鐵的哥們亦無情面講，該自保還得自保。只是該變種病毒仍迅速在全球傳開，中招的不乏美國、加拿大、法國等歐美國家，亦有中國內地及香港、日本、新加坡、越南、土耳其等亞洲國家地區，於是「英國變種病毒」一說就成了時下無法迴避的現實，卻也惹來部分英國政客不滿，認為此舉是在抹黑、歧視英國，並呼籲外界「明辨是非」，別亂扣帽子。

問題是，當初包括英國在內的不少美歐政客，乃至國家元首、主流媒體大肆以「武漢肺炎」、「中國肺炎」、「中國病毒」等字眼形容發生在中國的新冠疫情，又算甚麽？彼時他們引經據典辯稱沒有歧視中國之意，那如今人們談論「英國變種病毒」又有何不妥？英國因佛系抗疫「培育」出新變種，以「英國肺炎」相稱不也很合適？世衞組織近日又證實，目前至少已有4種變種病毒出現，譬如南非的新病毒也很厲害，日後是否又需改口叫「非洲病毒」？

所謂己所不欲勿施於人，中國政府初期或因某些客觀存在的防疫不力問題致使疫情外傳，隨後卻以果斷而有效的行動成功控制住疫情，並在力所能及範圍內積極參與國際疫情救援工作，說是將功補過也好，重塑形象也好，總之展現的是切切實實解決問題的態度。而一些西方國家出於抵制、攻擊中國的政治目的，刻意誇大事實，歪曲真相，搞雙重標準或屬意料之中，只是政治歸政治，防疫歸防疫，這就如同兩國交戰，不管正義在哪方，自家傷員總得先救了再說吧？結果英國已連續多日確診人數破5萬，美國更曾於一日突破40萬、總計疫亡逾35萬人，剃人頭者終被剃，何其不智？

新冠疫情已然成為威脅全人類的巨大危機，影響已在方方面面呈現，尤其是隨着變種病毒的出現，疫情短期內勢難消停，放下政治成見、全球通力合作抗疫方為正道。此外，加速新冠疫苗的研發與接種亦是急務，只是相關情況目前也是摸着石頭過河，疫苗成效難免存疑，是否接種惟有自己考慮清楚。