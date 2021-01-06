功夫茶：比特幣買賣騙局　南亞匪賊膽壯大

餐搵餐食，好過油水冇滴！之不過，一般市井，見色忘友，見錢開眼，梗係想食大茶飯。年近歲晚，騙案特別多！最近，比特幣（Bitcoin）愈升愈有，曾一度飆漲至數萬美元價格，在比特幣帶動下，坊間所有虛擬貨幣幾乎全面上升，有關買賣自然多咗！功夫茶並非教大家投資，只係提醒讀者勿墮入呢種買賣大騙局！

呢，從偷超市幾包米到食大茶飯，近年幾乎都離唔開南亞兵團，嗲你媽你！疫情嚴峻，何堪南亞匪幫又添亂！周一晚8點幾，警方接報指一名虛擬貨幣Bitcoin賣家，相約兩名南亞裔買家喺北角交收。兩名南亞漢駕私家車到場，待事主登車後，將佢載至柴灣大潭道一個屋邨對開停下，3人喺車上交收值300萬港元嘅虛擬比特幣！

據知，賣家喺車上數銀紙時，此刻有另一輛私家車馳至，其中數名南亞漢落車，登上賣家身處嘅私家車，一聲大喝搶走他手上300萬元現鈔及兩部手機逃去。賣家其後被趕離車廂，一幫南亞匪亦驅車絕塵逃去。警方接報後趕至，喺附近兜截並無發現。阿哥！呢幾個南亞匪食大茶飯，不必蒙面，也不必搵人睇水，然後揮大鐵錘扑金舖飾櫃掠奪金條名錶，更有機會遇到差人而分分鐘被一網成擒，依家「智取」，不戰而掠人之財，大拿拿300萬元現鈔，年晚錢有晒着落，今趟仲唔過肥年！

呢單南亞匪幫「巧設比特幣交收陷阱」，可見南亞匪幫愈來愈精靈，心思愈來愈細密！警方將案件列作行劫，交由東區警區重案組跟進，暫未有人被捕。據悉，遇劫事主全職從事比特幣買賣，佢前年認識一位行家，喺對方介紹下，首次與本案的其中一個南亞漢「買家」接觸，雙方曾有過一次涉款約100萬元嘅比特幣交易，懷疑有人藉早前交易證明「清白無欺」，藉此引事主「落疊」入局。

事實上，南亞兵團借交收比特幣行劫早有前科。功夫茶不必一一「細說從頭」，凡我讀者，都知道本報如何嫉惡如仇，一再炮轟政府7年燒60億元養假難民，係養狼狗咬心口！嗱！依家假難民呢個劇毒腫瘤，已經由細變大，港府依然頭岳岳、四圍踱，本報及有識之士屢勸冇靈魂政府退出聯合國《禁止酷刑公約》，港府當耳邊風，連設禁閉營都懶做，任其如游牧民族逐天橋底而居，甚至構建「南亞村」成為社會治安炸彈！

庸官繼續如此放任不管，盞累死香港！咪話功夫茶唔提醒，張子強都係由小混混變賊王而向首富埋手！小鼠變大貓，南亞匪已逐漸熟悉香港環境，匪膽愈來愈大，遲早出現「南亞張子強」一啲都唔奇！市民固然擔驚受怕，亦令警隊備受挑戰，政府再唔攞出實際行動遏止南亞假難民，屆時悔之晚矣！勿謂功夫茶言之不預也。