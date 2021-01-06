世界視線：民粹派進軍首都　共和黨醞釀內訌

美國東岸時間周三這天，在共和黨參議員克魯茲等人的要求下，國會將召開特別聯席會議，認證總統選舉結果。拒絕認輸的特朗普總統，號召他的支持者同一天進軍首都華盛頓，抗議民主黨競選舞弊。這場裏應外合的行動，令特氏證明他仍得到共和黨民粹派的廣泛支持，足以透過推動激進的極右翼主張，在4年後的總統選舉中捲土重來。民粹派的大進軍，亦必然導致他們與黨內建制派爆發「路線鬥爭」。

在國會山內，特朗普的支持者主要來自共和黨右翼陣營的民粹派政客，例如克魯茲就是茶黨運動的代表人物；在外則是來自白人草根階層，甚至是「驕傲男孩」這類極右翼團體。特氏目前虎落平陽，翻盤機會渺茫，但透過這次聲勢浩大的進軍，他卻締造了整合右翼各派力量的機會，使得他在下台後繼續充當美國右翼民粹運動的領軍人。

早在茶黨運動於2009年再度興起時，共和黨的分裂就已經揭開了序幕。克魯茲等人乘着茶黨聲勢坐大，主張在醫保、移民等政策上與民主黨針鋒相對。建制派則擔憂這批不速之客過於保守的立場，會削弱共和黨的民意支持度。令人大跌眼鏡的是，2016年美國總統選舉，作為政治素人的特朗普憑其民粹主張，先在初選階段輕易擊倒來自共和黨政治大家族的杰布‧布殊，然後又在正式選舉中擊敗了來自民主黨克林頓家族的希拉妮。

換言之，特朗普在該次選舉中橫掃了共和、民主兩黨的政治大家族，削弱了兩黨的建制力量。在今次總統選舉中，雖然特氏直指民主黨舞弊，拒絕承認對手拜登當選，但共和黨的建制派卻並沒有完全站在他這邊，例如前總統小布殊便一早祝賀拜登當選。此情此景，皆說明共和黨的民粹與建制之爭已不可避免。建制派前景並不樂觀，因為目前美國經濟在新冠肺炎疫情打擊下奄奄一息，白人草根的失業率和健康狀況持續惡化，他們將為共和黨民粹派力量提供源源不絕的生力軍，黨內建制派政客，亦因此難以維持較為溫和的立場。