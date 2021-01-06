神州觀察：新年連打四貪虎　所涉領域問題大

新年伊始，中紀委便通報連打4隻「貪虎」消息，他們包括重慶前副市長、市公安局前局長鄧恢林，青海前副省長文國棟，中糧集團有限公司前黨組成員、總會計師駱家駹，以及中國船舶重工集團有限公司前董事長胡問鳴，分別被「雙開」或開除黨籍，所涉犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴。

該4名官員幹部於去年不同時期因涉各類貪腐問題而遭當局調查，從他們所任職務、所涉領域來看，可說問題及危害都很大。撇開一般的權錢、權色交易不說，像重慶市公安局局長這個職位已然成了「高危崗位」，至少在鄧恢林之前的數任局長都相繼出事，當中更發生了王立軍叛逃美國駐成都總領事館那樣的大醜聞；副局長當中亦有像文強這號人物，並因受賄腐敗已被處死。內地公安系統的腐敗問題可謂由來已久，廣泛存在，以致出現警匪一家、警黑一家，動輒形成腐敗窩案，難以全面遏止。

青海前副省長文國棟的主要問題，則是「靠煤吃煤」及充當非法採煤的保護傘等方面，而這也是內地不少煤炭大省長期存在的腐敗現象，譬如內蒙古對於涉煤領域腐敗展開「倒查20年」的做法，就是出於此。一批批在任的、退休的官員相繼被挖出，所涉亦不止煤炭領域，還有政法、金融等系統高官，多是彼此勾連，早已形成腐敗利益共同體；大肆揮霍國有資產之餘，更對當地自然生態環境造成毀滅性破壞，像祁連山的問題、沙漠化問題都叫人觸目驚心，當局雖說要刮骨療毒，奈何地方上仍敢陽奉陰違，以致問題總是整而不治、禁而不絕。

再如中船重工的胡問鳴及中糧集團的駱家駹，一個因擁有首艘國產航母研製總指揮的敏感身份，引發輿論對中國軍工項目研製乃至國防安全之擔憂；一個則是在內地懷疑出現糧食危機的背景下受查，相關腐敗問題勢會引人關注。事實上，二人所在領域腐敗問題同樣比較普遍，且風險重重，危害極大，像中船重工此前已爆出不少違紀違法及財務管理混亂、選人用人把關不嚴等腐敗問題，結果集團高管仍前腐後繼；而中糧集團作為國家糧食安全鏈條上的重要一環，包括中儲糧近年都問題不斷，腐敗分子總也揪不完。

可以見到，內地不少領域腐敗問題都很集中，且易形成延續多年的積弊沉疴，進而從污染自然生態、經濟生態演變成污染政治生態，嚴重破壞社會公義、令民眾離心離德之餘，更將威脅到政府的執政地位及基礎，故而反腐敗鬥爭一刻也不能懈怠。反腐敗「永遠在路上」也不行，那只能說明腐敗一直都在，得在制度建設上不斷完善提高，讓自己有閒暇停下來歇歇腳，或能更顯成功與自信。