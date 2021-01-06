正論：臨別無心改革　執迷不救司法

解甲歸田，其言也善？終審法院首席法官馬道立本周五離任，昨日回應社會排山倒海要求司法改革的呼聲，未有虛心檢討，反而暗指有人只是單純不喜歡法庭判決及批評沒有理據，死撐香港法官在處理案件時，以公平、公正方式處理，不會想被任何人的政治意見影響。把民意當作政治意見，以司法公正作擋箭牌，漠視多宗具爭議和偏差的判決，難怪有法律界人士促馬道立「早走早着」。

馬道立對於多個敏感話題，例如「三權分立」，司法獨立，採取迴避態度，強調自己只講法律不講政治，又指擔任終院首席法官10年期間，中央沒有向他或司法機構施壓，試圖滴水不漏，典型公關口脗，為官避事，希望安安樂樂地卸任。可是作為司法界第一把交椅，10年來司法亂象湧現，法治倒退，拖延改革，馬道立責無旁貸，真的走得安樂嗎？甚至有人諷刺馬官對司法界最大貢獻，就是除夕參與聆訊撤銷壹傳媒黎智英保釋，把這個大漢奸還押監房，大快人心，算是留給香港人最後紀念品。

可嘆的是，正正是馬道立推翻下級法官對壹傳媒黎智英保釋的判決，更加凸顯司法公正的爭議。近期反對派屢屢棄保潛逃，國安重犯黎智英多案纏身，所涉罪行嚴重，潛逃風險極大，下級法院拒絕黎保釋，但高院原訟庭法官身兼國安法指定法官，竟然批准其保釋，各界感到憤怒失望，直呼匪夷所思，終審庭的判決或許有短暫「滅火」之效，但市民眼見法庭判決因官而異，制度上明顯出現漏洞，又如何談得上司法公正？再加上近期法官判決多宗反修例相關案件時，被質疑帶有政治立場，惹來「警察拉人，法官放人」的質疑。有民調顯示市民對司法制度漸漸失去信心，法律界力陳司法改革刻不容緩。

司法制度千瘡百孔，需要改革的地方俯拾皆是。市民特別不滿對判刑的尺度寬緊懸殊，令人摸不着頭腦，打官司如像碰運氣，黃絲遇黃官便即場放人。即使向司法機構投訴，卻是其上級法官處理投訴及調查，被指「自己人查自己人」，近期多宗投訴均不成立。故有律師建議設獨立監察司法的機構及設立量刑委員會，以監督法官的個人行為及操守和避免法官獨大。立法會曾就設立量刑委員會一事作研究報告，指出部分西方國家設量刑委員會和投訴法官的機制，有關機制可由司法機構以外的獨立組織負責，建議相當具體，但司法機構卻不察納忠言，對市民意見充耳不聞。馬道立強調司法權不受外界因素及政治立場影響，退休前明顯無心改革。

本周五便是馬道立「解甲之日」，其領導10年期間司法界真空一片，更可嘆是回歸接近24年，特區司法界一直蹉跎歲月，抱殘守缺，不思進取，幾乎照單全收，沿用港英時代的普通法系及司法制度，最明顯是法官與大律師上庭時所穿戴的假髮及黑袍，20多年來風雨不改，經常見到庭上幾個「大袍大甲」唇槍舌劍，真的以為上演「六國大封相」，所差的只是那頂假髮是金色，與華人臉孔格格不入，分外刺眼。現在是中國人管治地方，法官大狀為何還要戴英式假髮，若不是戀殖心態作祟，還有其他令人信服的答案嗎？

殖民地陰魂不散，遺害深遠，漢奸充斥各階層，現時不少官員都曾經叫英女王做「事頭婆」，朝中有人心懷舊主，吃裏扒外，除了法官假髮照戴，紀律部隊至今仍沿用英式步操，跟從英國殖民地時代的儀式規定，成為國際笑話，簡直有辱國體。中國沒有步操方式嗎？駐港部隊軍營與政總近在咫尺，取經有何難度？一句話說到尾，政府縱容公務員戀殖及「雙重效忠」，不但有損紀律部隊的形象及尊嚴，亦助長社會上反中亂港的意識形態。

世界日新月異，國家發展一日千里，所謂50年不變，只是大方向的承諾，特區無論政府架構以至民生，都經歷不少變動。就以司法制度來說，回歸前英國樞密院是最終上訴渠道，現在則有終審法院守最後一關，而終院法官只會穿歐洲式的黑法袍白領帶，毋須戴假髮，相信不少人覺得這是回歸後唯一可讚的「司法改革」。香港發展滯後，單是電子支付便遠遠落後內地，如果死攬舊日風情，英國很多鄉鎮仍然使用非智能電話及大牛龜顯像管電視機，戀殖人士是否想香港永遠停留在上世紀90年代，親英藍血有特權？

50年不變，不是50年不管，中央遲遲未出手，馬道立公然說未有受到壓力，無論官媒罵得多狠，抑或苦口婆心，根本當作唱歌，又有何用？公道自在人心，司法是否公平公正，不是一個人說了算。一頂假髮，不要妄想成為司法公正的象徵，相反，更似司法改革的絆腳石，務必除之而後快！