1月6日，美國會怎樣呢？

這一天是美國國會確認總統大選選舉人團投票結果，依普選，民主黨的拜登已經獲得足夠的選舉人票當選總統。可是，總統特朗普不服，還以選舉不公來號召支持者當天威逼國會改變，否決選舉人團投票結果，改判他當選，共和黨部分右派議員也公開支持。於是，本是技術性的法定程序，卻會變成憲政危機。

按國會兩黨議員的取捨，特朗普不會得逞，可關鍵決定於他的極右支持者在示威中會採取怎樣的行動。若是其中的極右武裝組織動武，衝擊國會，結果一是華盛頓特區已部署的國民警衞隊出面鎮壓，只是鬧劇一場。但是若極右武裝強力衝擊，鎮壓不住，佔據國會，便變成近乎政變的危機，特朗普會怎樣反應呢？是他借此機會宣布緊急的戰時狀態，推延總統交接？或甚至下令軍隊進城，遵從他的戰時總統命令，禁制反對？這便是實質的軍事政變。

美國在世的10位前國防部長日前聯名呼籲軍隊不要介入選舉政治，或許證實了特朗普等的幕後操作和陰謀。

號稱全球最主要的民主國家，竟然出現所謂選舉不公舞弊，已是巨大的諷刺。若特朗普挾持極右武裝和軍隊成功政變奪取政權，更全面否定美國民主的價值意義；特朗普亦從根本打破美國民主神話，暴露美國體制的脆弱性和美國一些民眾的無知和野蠻。倘若政變成功，便是全球危機了。

一是特朗普必然以政治劃線，清洗美國的政壇和政府，終止國會運作，便於他以行政命令治國。這將會是比上世紀50年代麥卡錫主義更嚴重的政治清算和迫害。

二是必然在國際上掀起戰爭，以轉移國內矛盾並鼓動盲目的愛國主義種族主義。首先是攻擊伊朗，這是特朗普的心願，也是他背後右翼猶太勢力的主張。其次是用武力壓迫中國與俄羅斯，特朗普及他的支持者是狂妄無知，不會害怕多面作戰，中國要防的是美國對南海的侵襲。全球而言，美國的軍隊和情治部門會全面動員，對所有反對的國家進行威嚇，並會強迫同盟順從美國種種侵犯國家主權的行為。

這樣的話，美國的民主、自由、人權便一轉而為白人種族主義，朝納粹主義方向轉變。這當然不會長久，世界各國乃至美國人民都會反抗。一是這種軍事體制多會即時崩潰，不然便是出現眾多的局部戰事，反美的大戰。以上的可能性或許不大，但依美國政治發展的趨勢而言，未必不可能。

對此，中國要備戰，要聯合全球反種族主義、反霸權主義的力量與之鬥爭。