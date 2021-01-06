1949年「蔣家王朝」的國民黨「退守台灣」，面對中華人民共和國的誕生，仍以「中華民國」是代表中國的正朔自居，美國為首的西方國家仍繼續承認「中華民國」，而在代表中國的中華人民共和國的官方論述中，「中華民國」已經消亡。蔣介石那時還叫囂「反攻大陸」、「王師北定」，要讓「中華民國」重返大陸。

懷着這樣的心思，老蔣初退台灣，一次上了草山，聽聞其名，大怒說：「我難道落草為寇了嗎？」遂下令改名陽明山。那時蔣介石還擔心守不住台灣，「探討」外逃菲律賓、成立「流亡政府」之可能性。從此，海外輿情評論國民黨政權命運時，就譏諷它乃「流亡政權」也。不過，因為韓戰的爆發，「蔣家王朝」終於沒有「流亡」，而是「坐守台灣」至今，成了中國歷史上常有的「割據政權」。

現在，台灣當局更慘，「中華民國」早已被趕出聯合國，而世界上的「邦交國」只剩下10幾個，「中華民國」事實上、國際地位上更已經消亡。然而，台灣當局一直標榜自己的「國家存在」，聲稱「台灣是主權獨立的國家」，只是這樣的標榜，得不到國際承認。

台灣當局還多次以「中華民國」的名義策動「重返聯合國」，要加入「主權國家」的世界組織，皆無功而返，遂自嘲曰「台灣是一個不正常的國家」，殊不知一個「割據政權」根本沒有代表國家的資格，「不正常」不是很正常嗎？

於是這個「割據政權」走上了分裂國家之路，要把它「割據」的「地盤」從中國領土分裂出去。欲達到此自的，其有三大工程，一是推行美式民主選舉，把分裂國家的「台獨」訴求「打造」成「主流民意」，凝聚分裂力量，博取「國際社會同情支持」。二是持續不斷的、大規模的在各個領域推動「去中國化」，歪曲歷史，煽動仇恨。三是抱緊山姆大叔粗腿，在美國保護和支持下，實現「台灣建國」，引狼入室，成為老美附庸。此乃叛國漢奸集團所為，其性質和當年的偽滿洲國、汪偽政權沒有區別。