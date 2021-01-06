美國總統選舉早已塵埃落定，儘管特朗普還在最後掙扎，但起死回生的機會已微乎其微。最不可思議的是，他除了號召支持者上街鬧事，還致電要求喬治亞州官員找出11,780張選票助其翻盤，這分明有違法之嫌，而不只是濫權。美式民主被其一再玩弄，還剩下甚麼？

同樣可笑的是，台灣多個獨派團體日前煞有介事發起遊行聲援特氏。按照他們的說法，這次美國大選遭受有史以來來自外力的最大影響，台灣人站出來支持他合情合理、有情有義。這真是應了魯迅的名言：叭兒狗比主人更嚴厲。絕大多數美國人並不認為選舉有問題，反而這些叭兒狗在一旁汪汪亂吠，這不是多管閒事嗎？

有人將台獨團體的醜陋表演形容為窮途末路下的飢不擇食、慌不擇路，可謂一語中的。獨派將所有籌碼押注在特朗普身上，為他搖旗吶喊，向他搖尾乞憐，正如黎智英捲入助手Mark Simon涉嫌造假抹黑拜登一樣，最終只能搬起石頭砸自己的腳。須知道，台獨團體在國際上既沒有地位也沒有影響力，他們的聲援除了給特朗普幫倒忙，沒有任何實際意義。台獨人士將特朗普視為救世主，認為他是史上最「親台」、「挺台」的美國總統，這顯然是表錯情了。特朗普一切以「美國優先」為原則，眼中只有本國利益，根本談不上「親台」、「挺台」。其任內確實賣了不少武器給台灣，但受惠的是美國軍火商，而不是台灣；其任內也確實派了幾位官員訪台，但只是做騷擺姿態，絲毫改變不了台灣的地位。相反，特朗普給台灣社會帶來瘦肉精美豬的爭議，才是遺害無窮。

說到底，在中美大國博弈中，台灣只是一枚小小棋子，既身不由己，也微不足道。獨派拉大旗作虎皮，企圖利用特朗普「保護台灣」，不過是癡人說夢。別說侵侵自身難保，即使連任也保護不了台灣，充其量多賣一點軍火而已。