如果不是一場暴潮，《港區國安法》未必會在2020年誕生，尤其是《基本法》23條被長期束之高閣，立法一拖再拖，反對派繪影繪聲，社會阻力表面上似乎很大，但大家忽略的是，市民對社會安定有更大渴望，沒有國家安全就沒有安定的社會，這是一個非常簡單的道理，不用人命傷亡去證明。現在國安法出爐了，街上黑暴消失，警察巡邏增加了，一切都開始復常。

法律絕對不會用來窒礙國家發展，而是作為治國的工具，是把鋒利的刀，無往而不利，但如果有崩壞缺口，不但有礙觀瞻，而且效用大減，隨時一劈即斷。3年前港青涉嫌在台灣殺女友案，便是因為法律漏洞，政府修訂《逃犯條例》卻引發示威暴潮，牽一「法」動全身。港澳回歸超過20年，兩岸四地竟然沒有一套完整的逃犯移交協議，各有其司法制度，變了各家自掃門前雪，哪理他人瓦上霜。

兩岸還算訂立有兩條協議進行司法互助及共同打擊犯罪，可惜中港澳至今卻仍未達成類似逃犯移交協議，兩個特區變了逃犯天堂。港澳枉回歸，司法上仍然是與內地壁壘分明。

香港是普通法系，與內地的大陸法系差別較大，澳門則是大陸法系，與內地銜接應比較容易，應該是先行司法互通，而內地亦應視港澳為一家人，現時仍稱香港和澳門的傳媒為「境外媒體」，待遇有分別，實在太過見外，亦令人懷疑是否有排斥成分。

其實泱泱大國強勢，氣量寬宏，有些事不妨先開啟大門，例如內地多年來都有向港方移交嫌疑犯，12港人蛇案兩名未成年被告便是順利從深圳押返香港，以事實證明，可以用行政手段，一次性的個案形式處理四地移交逃犯要求。各地這麼多法律專家，根本沒有可能想不出一個方案。事在人為，現時逃犯天堂的惡名，還要影衰國家多久？