英國經濟和商業研究中心去年底曾發布一篇報告，認為中國的經濟總量將在2028年超越美國，該報告認為新冠疫情及其影響導致了對中國有利的中美競爭形勢，此消彼長，故中國的GDP將於2028年超越美國。日本有經濟研究中心在去年底也作出了中國GDP將在2028年超過美國的預測。

得悉中國GDP將在2028年超過美國的說法，中國網民基本上有兩種反應，一是大喜若狂，感到驕傲，歡呼經過幾十年的艱苦奮鬥，中國快要達致1949年開國以來「超英趕美」的「中國夢」，不過發出這種豪言壯語的人並不太多。更多中國網民的反應是半信半疑，懷疑中美GDP對比是否會如英、日研究機構所預言的那樣演化下去，因為這麼長久的經濟發展其實存在很多不確定因素。前幾年也曾有研究機構作過相近的預測，認為中國GDP到2025年便會超過美國，後來中國經濟增速放緩，這個預測便再沒有人提起。

也有對西方疑心比較重的中國網民發出提防「捧殺」的警惕，認為英國經濟和商業研究中心發布這個報告，用意或是向西方世界拉響警報，提醒他們「中國在很快崛起」，目的是刺激和鼓動西方國家一齊反應，行動起來，聯手共制，避免中國乘虛而入，蠶食他們的地盤，這個報告是警號而不是誇讚，所以中國不要為此受到蒙蔽而沾沾自喜。

有人提出，中國雖然在疫情籠罩下的2020年經濟仍有增長，比對歐美的負增長來說，情況算是較其他國家突出，但千萬不要以為接下來的經濟增長將很順利，從而低估下一步經濟領域的風險。中國實現經濟高品質發展的轉型還有很多硬仗要打，光是要突破一些基本難關便困難重重，例如高科技產品的晶片，仍脫不了對外國的依賴，隨時可能給人家卡住脖子而無法繼續前進。另外，美國以國家安全為藉口全面針對中國企業依然很具殺傷力，不能輕視。所以，往後的發展道路難免還要遭遇挫折，未能掉以輕心。

有經濟學者指出，以實質購買力而論，中國的整體GDP其實已超過美國，但這種超越並未帶來具體改變，因為中國的人均GDP仍然遠遠落後於美國。

有人提醒中國，保持戰略上的謙虛謹慎很重要，西方有些精英很着意推動中美對決式的戰略對撞，認為這種對決會把中國推往冷戰時期蘇聯般的陷阱而無法自救，故中國要避免這樣的對撞。美國的國家體制決定了它不易動員國民對其他大國發動大規模的對抗，只要中國避重就輕，華盛頓就無法單獨關上中美繼續合作並存的大門。畢竟至今為止，中美和平合作仍然對中國有利。