原定今日屆滿的禁聚令，毫無懸念又再延長。港府宣布，防疫措施延長兩周至本月20日，即禁聚令維持兩人為上限；食肆晚上6時後不得堂食及兩人一枱，維持一半入座率等。學生同樣開學無期，所有幼稚園及中小學將延長暫停面授課堂及校內活動至農曆新年假期。

儘管禁聚令不斷延長，但第4波疫情仍然未受控，連食衞局都不得不承認，隱形傳播鏈仍然活躍，由上月21日至本月3日有多達812宗確診，當中九成屬本地個案，不明個案佔三分之一。屋漏偏逢連夜雨，日前瑪嘉烈醫院內科病房有群組爆發，病人及醫護人員皆中招，港大專家袁國勇不排除院內繼續有人受感染，隨時成為聯合醫院翻版。衞生防護中心更是獨力難支，在疫廈爆個不休之際，誤將馮京作馬涼，搞錯葵涌華豐園和觀塘華峰園，發錯強制檢測令，張竹君醫生只能公開道歉。

種種問題反映港府防疫「踢晒腳」，愈做愈亂，愈亂愈錯漏百出，結果疫情不但無法遏止，反而愈爆愈有，這樣下去，別說農曆新年也要在禁聚令下度過，隨時到了復活節、暑假都無休無止，市民固然無法正常生活，各行各業再也捱不下去、經濟崩潰才是最大問題，更遑論人命損失的價值無法估量。事實證明，本港疫情如江河決堤一發不可收拾，林鄭自吹的「滴水不漏」真不知從何談起。

所謂君子不立危牆之下，港府抗疫無能，愈來愈多港人用腳投票，連日來都有大量港人排隊過關避疫，人潮逼爆深圳灣口岸，港府知醜乎？現在一眾高官的態度就是指望疫苗打救，但別說疫苗安全性成疑，是否有效同樣必須考量。君不見，新冠病毒狡猾多變，英國有變種病毒，南非又有變種病毒，香港本土會否也出現變種病毒，誰能說得準？一旦疫苗對變種病毒無效，港府的如意算盤打不響，廢官能告知香港人怎麼辦嗎？