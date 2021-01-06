本文今日主要想談美國總統特朗普，不過先由流年運程講起，兩者適合相提並論。坊間不少人預言鼠年運程，有人指鼠年會比豬年好，醫學界會在去年春夏之間研製出對付新冠肺炎的藥，現任白宮主人特朗普可以勝出大選，連任美國總統云云。

到頭來，大抵沒幾個香港人會覺得鼠年比豬年好，以往日子過得不開心，還可以到外地走走，今年因為疫情問題，幾乎人人要困守香港，很多人都有度日如年的感覺。新冠肺炎至今並無特別有效的對治藥物，假如勉強將疫苗也當作解藥，則研製成功也是在去年11、12月，而非春夏之間。至於美國大選爭議，拖到今日猶是沸沸騰騰，但以目前情況看來，特朗普能在白宮多待4年的機會迹近於零。

去年全球最大的事端，不外乎是新冠肺炎疫情和美國總統選舉，某些江湖術士的預測幾乎全盤皆錯，錯得緊要。

錯不打緊，玄學也者，玄之又玄，預測出錯是常見之事，筆者偶爾也會以外行人身份湊趣扮大師，用玄學作推測，推斷的結果也曾有錯，錯了就承認，只是視作趣談，沒甚麼大不了的。但江湖術士的生存之道，錯可以不認，只要面皮夠厚，說謊和吹噓時不怕臉紅，委實說甚麼都可以，橫豎一年後，大家都忘記了，又成為一條好漢。能夠當江湖術士的人，大家也不期望他們會有甚麼羞恥之心，卻哪會想到，能當上美國總統的，居然也是同等貨色之人。

不用江湖術士說，誰都知道特朗普流年運程不利！美國疫情一直嚴峻，確診者與染疫而死的人，在世界各國中位居第一，近日特朗普卻說他帶領國家抗疫，取得了歷史性勝利。嗚呼！好端端的美國，竟然選上一個神棍當總統，真夠諷刺！