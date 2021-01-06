港府抗疫無能，疫情反反覆覆，確診人數已破9,000大關，累計死亡人數亦超過150人！林鄭月娥卻一味自我感覺良好，自吹自擂各部門已如何盡心盡力！可恨廢官完全不知何謂「不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域」的至理！廢官抗疫，一開始敏感度就不足，長遠目標不明確，階段目標就無從把握！

遠的不說，日前衞生防護中心忽然決定要將每日下午4時30分嘅疫情發布會改在網上進行，惹來新聞界猛烈抨擊，旋即「跪低」恢復原有安排！今次鬧劇再次凸顯廢官制訂政策堅離地，亦沒有考慮傳媒實際需要。事實上，視像記者會又如何能取代實體記者會呢？連政府顧問專家都批評有關安排可減低傳播風險嘅說法冇科學根據。此時此刻，政府跟傳媒嘅關係又豈容再惡劣下去？搞個視像記招，人為地製造公關災難！見微知著，你話呢個政府抗疫點會識乜嘢叫做「張弛有道」吖？閉門造車，無視實際環境需要，庸官自己鬆毛鬆翼就有！

政府抗疫無能，最終都係靠害市民！從連日來經深圳灣口岸北上回鄉避疫嘅人潮洶湧，就知廢官話抗疫做到「滴水不漏」係廢噏當秘笈！老朽只能佩服廢官嘅面皮厚過鱷魚皮，大話講得多更自我調整成真理！之不過，如果政府抗疫有啲啲靈魂，第4波疫情又豈會持續擴散！政府一味拋出「強檢」，市民無奈一直「硬食」，確實慘情！

嗱！當局日前決定延長社交距離措施兩周，晚市禁堂食、二人禁聚令等延長至本月20日，並進一步預告農曆新年放寬措施嘅機會很微，更不排除會加辣。疫魔由鼠年肆虐至牛年仍陰魂不散，市民要在社交距離措施下度過新年！喜慶節目無望，各行各業凋敝，詩人說「家貧輕過節，身老怯增年」，依家多數基層市民只能說：疫下輕過節，失業怯增年！只有一眾廢官自己張燈結綵慶新年！