中國與歐盟經過7年談判，去年底達成《中歐投資協定》，這預期會為中歐帶來新的突破，會為歐洲企業投資中國金融服務、電訊、電動車及其他產業創造條件。同時，中國產品輸歐能確保供求平衡，價格為歐洲國民所接受且不會高低不穩。可是，這份協定遭美國強烈反對，帶動部分歐盟國家亦不支持，所持理據是反對中國製造業強迫勞動。

先不談反對的理據是否成立，中歐投資協定着眼為雙邊投資提供更多機會和良好的制度保障，協定的達成需雙方共同努力、相向而行，以達致互惠共贏的結果。中國市場在疫後先行反彈，未來經濟及國民生產總值增長要比其他國家更快更高，誰最早進入這個經濟增長區，誰就得益最大，中國已經被視為最能賺錢的市場之一，在商言商，又能獲取中國產品的穩定供應，歐洲不少國家都期望中歐投資協定發揮作用。

美國之所以大力反對中歐投資協定，並非單着眼於經濟貿易上，最重要的反而是北京的經濟力量帶動政治外交影響力，得以在歐洲伸延增大，對比之下，美國在該區域的話事權就會被削弱，故中歐達成投資協定，美國在歐洲將會是輸家，為了維護原有優勢，美國當然找出各種陰謀論去反對。

最值得注意的是，美國在歐洲的政治及軍事部署，未來必然會因中歐投資協定產生的好處而受到打擊。疫後復原經濟，是歐洲國家的優先項目，獲中國經濟快速復甦的配合，雙方經貿往來會加快復原的步伐，令歐洲國家在國際穩定政局下回復經濟增長，美國從中的政治聯盟運作，北約的軍事協定，都不是歐洲最重要目標，加上經濟力量產生對政治的影響力，試問美國怎會不害怕中歐投資協定的開展？

但正如中國歐盟商會主席伍德克所說，這份協定是歐盟與中國之間的事情，應該把它和歐美關係分開來看。