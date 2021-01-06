早於2017年的施政報告，政府提出為所有本港市民提供「數碼個人身份」。經過數年來的開發工作，創新及科技局近日已將系統平台逐步上線。上月，政府正式宣布推出「智方便」平台，強化個人數碼身份認證的功能，讓市民可隨時隨地使用智能裝置，通過「智方便」辦理生活各項所需的服務。

預計到2021年中，市民可以享用超過100項的政府網上服務，包括公屋住戶電子服務、「稅務易」、政府職位申請或電子健康紀錄互通系統等，種類可謂相當實用及多元化。另外，「智方便」也可應用於「數碼簽署」，亦即符合《電子交易條例》中所述的程序，用以處理法定文件中的身份認證。

更重要的是，當局近日亦提出可以利用「智方便」作為電子針卡，方便記錄市民接種新冠肺炎疫苗的情況。在接種第一劑之後，智能平台會按時提醒第二劑的時間。當局現正與多個地區的衞生部門商討，冀望「智方便」平台能夠在多地進行互認互通，為構築「旅遊氣泡」做好準備。

為了便利市民進行登記的計劃，當局會於不久將來推出三大登記途徑。第一是個人智能裝置，亦即一般人可透過自身的電話或平板電腦進行登記的步驟。第二是自助登記站，在康文署、稅務局或領展等機構的設施中，將設有固定機站讓市民按指示進行登記。第三是流動登記隊，針對長者及其他對使用智能裝置有困難的人士，以一對一方式幫助其完成「智方便」的登記手續。

我們亦留意到，特區政府近年投入大量資源提升多項智能城市的措施，最為人所熟悉的莫過於「轉數快」，現在已經全面實現跨銀行的實時轉帳，近日亦擴闊相關的應用層面，支援僱主發放薪金或政府轉帳等用途。另外，當局現正研發人工智能以及大數據的應用，約於兩年前已引入聊天機械人，幫助市民搜尋高達3,300份的政府表格。

當然，要讓市民放心使用新資訊科技，以及享用智慧城市所帶來的便利，當局應適時就私隱方面的影響進行評估，以及做好科技保安的審計工作。正如所有成功的政策，一定需要受眾對其有所認知，以及其透明度獲得市民接受。故此，當局應深入社區、各階層及各年齡層，系統性及多元化做好宣導的工作，以親切、實用及多角度向傳媒及公眾說明「智方便」的用途及運作機制，並建立政府有效保護個人私隱的形象。

多年前，香港以使用「八達通」為高效方便進步的標誌。多年後，我們終於等到「智方便」，打造香港成為全方位智能城市。今天，「智方便」更可發展成為電子針卡及跨境的健康碼，為公共衞生、香港抗疫清零及香港經濟民生回復正軌出力，這亦是「智方便」的抗疫時代責任。還望政府能夠總動員、跨部門式的持續宣傳，讓「智方便」打入市民的日常生活，勿令大眾對政府的政策產生隔膜，更不能讓便民利民的公共服務淪落至可有可無的處境。