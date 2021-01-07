正論：史無前例大搜捕　顛覆國家罪難逃

善有善報，惡有惡報，若然未報，時辰未到，現在終於時辰到了。警方國安處昨晨雷厲風行在全港多處展開大搜捕，不論是被捕人士還是搜查地點，數量之多皆史無前例，港大法律系前副教授戴耀廷及多名反對派頭面人物均告落網，全部有份組織、策劃或參與去年7月舉行的「35+」初選，涉違反《港區國安法》的顛覆國家政權罪。當局重錘出擊，顯示撥亂反正的決心，現在惟看本港司法會否依法配合，不要再次落得「漢奸走狗密密放」的下場。

今次行動明顯經過悉心部署，堪稱一網打盡，事前全無半點風聲，殺反對派一個措手不及。千名警員兵分多路，晨早6點便掩至目標人物的寓所上門拘捕，並持法庭手令搜查72處地方，一共拘捕53人。被捕人士當中，有6人為策劃組織者，包括「35+」和「攬炒十步曲」的發起人戴耀廷、區諾軒和趙家賢等，他們均涉嫌組織及策劃顛覆國家政權罪；其餘47人則涉嫌參與顛覆國家政權罪，包括楊岳橋、涂謹申、尹兆堅、鄺俊宇、朱凱廸等多名前立法會議員，以及多名現任區議員。警方又向4間公司發出由高院法官簽署的物料提交令，包括《蘋果日報》等3間傳媒機構及香港民意研究所，並凍結與案有關的160萬元；正在獄中服刑的黃之鋒，據悉其寓所亦遭警方搜查近1.5小時。

眾所周知，戴耀廷聯同區諾軒等人提出「民主派35+公民投票計劃」，委託民主動力承辦，並由香港民意研究所設計投票系統。初選由去年3月提出及籌備，年中發起眾籌，至7月一連兩日舉行，最終聲稱有逾60萬名市民參與投票。據戴耀廷等搞手在報章及社交網站的撰文，白紙黑字巨細無遺寫出如何藉着操縱選舉奪取立法會過半議席，否決財政預算案及所有政府議案，從而達到「攬炒十步曲」，迫使「特區政府停擺」、「林鄭月娥下台」、「香港進入緊急狀態」和「香港社會陷入停頓」，最後透過激烈的街頭抗爭及西方國家對中國的制裁，迫使中央跪低，達到奪權變天、顛覆政權的最終目的，足見控罪全部有根有據，與人無尤。

事實上，國安法在去年6月30日晚生效之後，由林鄭月娥到中央對港機構，均在初選舉行前夕義正詞嚴提出警告，強調初選涉顛覆國家政權及顏色革命，後果嚴重，言下之意即是叫反對派收手，惟他們置若罔聞，戴耀廷更一臉得色認為愈打壓他們勝算愈大，又自恃《基本法》容許議員否決預算案而將奪權「合法化」，可見落得今日下場完全是咎由自取。正如警方所說，是否違法需看全部事情、目標及意圖，「駕車沒有問題，但駕車打劫便是犯法」，鏗鏘有力，將反對派的詭辯直接擊破。部分反對派猶在死撐，指初選籌備醞釀皆是國安法生效之前的事，認為拘捕行動違反國安法沒有追溯力之說，卻對初選在國安法生效後仍如期舉行絕口不提，擺明就是自知詞窮理屈。最好笑是戴耀廷、區諾軒之流，以為在國安法生效後辭去搞手之職便能蒙混過關，事實證明又傻又天真，如此政治小學雞的水平，竟妄想與一國對抗，蚍蜉撼樹，不自量力，怎能不弄得焦頭爛額？

警方特別提到，主辦組織曾向參加者提供資金，由4,000元至290,000元不等，顯見背後滿是金錢利益，隨時涉及黑金操縱，臭不可聞。部分港人以為自己支持的是正義之舉，以為組織者及參與者皆是「民主鬥士」，其實有錢使得鬼推磨，所謂的正義之舉和民主鬥士，全部離不開一個「錢」字。更須強調，國安法第22條清楚列明，任何人組織、策劃、實施或參與實施，以非法手段旨在顛覆國家政權行為，嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能，即屬犯罪，最高可判終身監禁。看被捕的反對派政客被押上警車時面青唇白，嚇得心膽俱裂似的，早知今日，何必當初！

香港是法治之區，每個人都要為自己的違法行為付出代價，反對派當日打着「違法達義」的旗號，將香港攪得周天寒徹，以為藉暴亂在區議會選舉初嘗甜頭，便可照辦煮碗藉操縱立法會選舉奪權，自恃有外部勢力撐腰，完全不將一國放在眼內，結果凡事太盡，緣分亦必早盡。他們萬沒料到，北京不但取消去年的立法會選舉，港府甚至連延任一年的機會也不給，現在更對他們顛覆政權進行大清算，反對派無異於自取滅亡，應驗了「時辰一到，一切都報」的鐵律。

當然，對於愛國愛港的市民而言，這場大清算未免來得太遲，港府一直投鼠忌器，拖拖拉拉，以致漢奸走狗一直得意忘形，直到踏入2021年才將他們繩之以法，只能算是遲到好過無到。何況被捕不等於落鑊，本港司法程序繁瑣冗長，要完全走完法律程序已不知是何年何月的事；更遑論司法向來包庇漢奸走狗，「警察拉人，司法放人」屢見不鮮。單是國安重犯黎智英，早前居然鬧出批保「捉放曹」鬧劇，足見司法界的無間道無處不在，而且法庭最終會否輕判甚至放生，更是無人說得準。實際上，目前被落案控告違反國安法的僅得4人，全部未進入正式審訊，若說國安法落入本港司法系統後威力大打折扣，顯然不是無的放矢。

說到底，司法獨大根深柢固，殖民地幽靈陰魂不散，頭頂假髮的法官看似道貌岸然，言必稱判案只視乎證據，不受政治立場影響，其實絕大部分皆是自欺欺人，隻手遮天，以致有法官讚揚掟汽油彈的被告是「優秀的細路」，又有法官動輒批評警方證供不可信，千方百計放生暴徒。終院首席法官馬道立明日離職，臨別仍不忘死撐司法公平，對司法改革明頂暗抗。由此可見，要徹底剷除反中亂港勢力，要切實維護國家安全，司法改革刻不容緩。港府會否順應民意扭轉司法亂象，國安法是否劍及履及，不妨拭目以待。