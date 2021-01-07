功夫茶：人衰行路腳無力　霸完座位即仆街

作惡多端，窮途末路，損人自益，一身不祥嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，兩度棄保潛逃後，去年11月底回港即被捕，卻獲准保釋候查。一隻落水喪家狗，四處左匿右匿，江湖上早有「海外獵狗令」追蹤呢條重犯，依家佢係條失水枯魚，種種傳聞佢如何風流快活，原來全是泡影虛幻！

條喪家狗自作孽不可活，山窮水盡疑無路，落水狗未山上喪，終極落難悲鳴返港自首歎孖葉！睇怕鐵窗終老，應咗有咁耐風流有咁耐折墮呢句名訓！呢，條重犯原定今日7號到機場警署報到，卻稱因病覆診突然要求提早尋日報到。據了解，佢獲准續保4個月，至今年5月再向警方報到。上海仔喺報到期間，一臉憂愁，一時𢱑頭，一時手插袋，總之十分煩躁不安！約半小時後報到完畢，頭耷耷離開警署，登上七人車急急離去！

俗語都有話，人逢喜事精神爽，而上海仔依家山窮水盡，人衰行路打倒褪，唔單止狗吠，連貓鼠都吠！呢，今趟唔單止行路打倒褪，仲真真正正仆街添！話說上海仔喺多名大漢護送下登上七人車，佢疑似想撇甩記者，喺4名彪形大漢護送下進入港鐵東涌站登上列車，「逃亡」期間，大模廝樣霸佔關愛座，仲淡淡定掏出把梳對住手機鏡頭，好認真咁梳幾綹稀疏劉海，男人老狗，擺出「懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲」咁款！阿哥，牛山濯濯，頂多驚起兩、三隻寒鴉！大庭廣眾，頭毛都唔多條，好心咪咁老乜土啦！

嗱！故事未完㗎！上海仔及手下搭港鐵到南昌站落車，各人急急腳欲轉乘的士，上海仔離開車站上樓梯時，未知是否心急抑或人在外地溝得女多腎虧，今趟竟在眾目睽睽下喺樓梯頂仆倒，名副其實仆街，狼狽不堪！顏面盡失嘅積犯，由身旁大漢慌忙扶起，一臉「嬌無力」腳浮浮，雞咁腳轉乘的士去大角咀君滙港匿埋！

講開又講吖，上海仔早前認屎認屁，高調拍片自稱與內地國安、公安有交情，又有本港司法界「契爺契媽」關照，中港兩地都有保護傘蔭庇咁巴屎閉！之不過，只要記得佢之前高調開記招又臨時甩底，又扮病棄保潛逃如山狗四處流竄，最終山窮水盡，仆街港鐵站，一失足成千古恨，就知佢衰運已至，確係「以前就笑傲江湖，依家就笑死江湖」！上海仔惡貫滿盈，喺香港涉及洗黑錢、串謀刑事恐嚇等多宗罪仍未被正式起訴，佢仲喺澳門涉及盜竊及訛騙，亦因為港澳兩地冇移交協議而未能將其緝捕歸案。港澳回歸已逾20年，喺一國之下司法理應認祖歸宗，何況國安大法已落地實施，移交逃犯勢在必行，豈可令罪惡重犯再逍遙法外！