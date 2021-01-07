世界視線：特朗普胡攪蠻纏　美民主下限無窮

美國參、眾兩院於當地時間本周三舉行聯席會議，表決選舉人團投票結果，身兼參議院議長、負責主持會議的副總統彭斯，在避無可避下終於被迫跟特朗普攤牌，向對方表明自己無權力阻止國會認證拜登在總統選舉中獲勝。

特朗普日前在社交網站發文，公開向彭斯施壓，稱對方「有權拒絕通過欺詐手段產生的選舉人」。然而根據相關規定，副總統只是負責開啟載有各州選舉人團投票結果的信封，以及宣布最後的計票結果（甚至中間的點算過程，副總統也毋須參與），換言之，彭斯在聯席會議的角色，只是純粹的行禮如儀。

問題是，特朗普的字典中壓根兒就沒有「守規矩」這個詞。最新鮮熱辣的例子，是致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格，要求對方協助「找出」11,780張屬於他特朗普的選票，藉此扭轉在該州的敗局，甚至威脅對方如果拒絕就範，將有「嚴重後果」。輿論一致認為，特氏此舉是赤裸裸的濫用權力，情節比「水門事件」嚴重得多，國會應予以彈劾。

儘管彭斯已跟特朗普攤牌，拉芬斯伯格亦頂住特氏的壓力，但人們看到的是，自大選結果出爐後，特朗普陣營無視跟拜登數百萬票巨大差距的現實，為求翻盤無所不用其極，由向法院提交毫無證據的「舞弊」指控，到企圖利用司法部「調查」對手，再到要求彭斯推翻選舉人團投票結果，胡攪蠻纏，一次比一次離譜，但現行機制卻完全無奈他何。如此惡例一開，將來的落選者勢必有樣學樣，輸打贏要，而選民在選擇性接收資訊的情況下，必會認為心儀候選人被「做掉」，對「公平選舉」信心蕩然，類似如今右翼組織在首都遊行「亮劍」的一幕，以後恐成常態。

最要命的是，在民粹力量橫行的今天，共和黨不少政客淪為特朗普破壞民主的幫兇。為數眾多的共和黨參、眾議員表明有意挑戰選舉人團投票結果，說穿了就是給特氏及其粉絲的「投名狀」，如果這些人在2022年的改選中仍能保住議席，只能證明「少數服從多數」的民主基本原則，隨時可以棄如敝屣。