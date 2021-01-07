神州觀察：員工疑因過勞死　公司回應惹爭議

資本是逐利的、貪婪的，正如馬克思所言，為榨取更多剩餘價值，資本的經常趨勢就是把工作日延長到體力可能達到的極限。只是人一生中若再無可支配的自由時間，除了睡眠飲食等純生理上必須的間斷之外，都是在替資本家服務，則會連一頭載重的牲畜也不如，若不對資本加以限制，它就會不顧一切和毫不留情地把整個工人階級投入這種極端退化的境地。

內地電商巨頭「拼多多」一名新疆地區女員工，近日疑因加班至凌晨一點多過勞猝死，年僅23歲，有網民在網上討論區發問如何看待此事，惟一個被指是拼多多官方帳號的回應留言迅即引爆輿論，表示事件不是資本的問題，而是一個社會問題，聲言底層人民都在「用命換錢」，從而招致罵聲一片，認為是在鼓勵加班文化及資本壓榨。為息網民怒火，拼多多先是發聲明否認曾發布有關內容，卻遭揭發確有其事，惟有改口稱是其他員工個人行為，期間又拋出猝死女子父親的「降火」發文，亦遭質疑是配合發布。

據悉，猝死女員工入職不過一年多時間，況且如此年輕，可見無休止的過勞工作有多可怕，對一個人的健康傷害難以預料，而資本對剩餘價值的壓榨、對勞動者的剝削亦很容易「突破極限」，且對人命健康表現出冷漠甚至樂見的態度，拼多多的回應便是如此，卻也刺痛了眾多網民的敏感神經。正如有內地官媒表示，民眾關注畸形加班文化之痛，因勞動者合法權益不能被忽視，甚至被侵害，強調超時工作、透支健康屬違法；亦有官媒發表評論稱，人人都知幸福是靠奮鬥出來的，但不能演變成「拿命換錢」。

毫無疑問，人們對這種畸形加班文化深惡痛絕，此舉更導致過勞死成為一種無法迴避的社會現象。不只是拼多多，事實上，包括阿里巴巴、京東等電商巨頭都曾不遺餘力地為加班文化進行美化與鼓動，像馬雲當年就說過，「能夠996（從早上9點上班至晚上9點，一周工作6天）是修來的福報」，京東的劉強東則稱這是「奮鬥者自我要求」，華為宣傳的「狼性文化」亦是此意，並廣受社會推崇；996之外還有更恐怖的007，便是一周7天沒日沒夜工作。

現實卻在於，許多僱員並不具備跟資本較量的條件，最終只能無奈接受，因為普通打工者終其一生都需面對房貸、醫保、子女教育投資等沉重經濟負擔，這些問題亦非依靠加強勞工權益保障或輿論施壓可以解決。更別寄望僱員自行抵制加班，尤其在當下惡劣的就業環境下，忍辱負重亦未必能保住工作，沒人願意拿命換錢，卻不得不如此，這的確是個社會問題，或只能寄望資本家多發善心。