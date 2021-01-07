我特別關注烏克蘭，並不是因為我在學院與基輔大學的教授合作主講「一帶一路」的課，而是因為該國的戰略位置。

烏克蘭若變成美國的附庸國，甚至加入北大西洋公約，美國便可以把駐軍和導彈部署在俄羅斯邊境，以此呼應高加索地區的反俄勢力。當地西部地區反俄和右派的政治勢力深厚，正好為美國所利用，與波蘭合作反俄。然而，烏克蘭文化底蘊深厚，整體與俄羅斯的關係密切，無論文化、科研、教育與經濟貿易都離不開俄羅斯，此所以即使「顏色革命」由少數右派呼應美國成功，結果在普選時還是恢復親俄，美國及當地右派是無可奈何。縱使扣除鬧自治的東部省份（俄裔為主），普選還是表現親俄，反美國扶助的寡頭財團勢力。假若經濟能夠改善，美國及右派再鬧事的機會便小。

而俄羅斯把輸歐的天然氣管改循北溪二號與土溪，烏克蘭便再不是俄歐天然氣運輸的主幹道，美國借此封殺俄歐天然氣貿易的企圖便難實現，因而烏克蘭在美國的戰略中失去價值。烏克蘭不能加入歐盟，也拒入北大西洋公約，美國便無法利用它來打擊俄羅斯。正因如此，美國及歐盟不再重用，經援口惠而實不至。大疫之時，歐美都不支援，烏克蘭便只能向中國和俄羅斯求助疫苗。

歐美不資助，烏克蘭的革命便沒有意義，政府及大多數民眾便要另找出路，與俄羅斯合作是一個方向，但更佳的是與中國合作。中國的輕工及基礎設施投資正好補烏克蘭去工業化後的缺乏，這幾年該國民眾開始認識中國工業產品的價廉物美，從中國進口大增，也增加對中國的出口，2019年中國便取代俄羅斯，成為烏克蘭最大的貿易夥伴，發展勢頭可人。

歐美資助無望之下，烏克蘭只能自救，政府的重大戰略有二，一是與多國構建自由貿易協議，打開經貿局面，不再等待歐美，這主要是東向亞洲，首選的當然是中國。二是打造為中國「一帶一路」戰略的東歐樞紐，藉中歐班列大增，俄羅斯、波蘭的通道擁塞，大力宣傳烏克蘭的通道，包括北上波羅的海，南下黑海，西進東歐。這個戰略可能需要一、兩年才落實，但方向已定，在後疫階段，應有效果。

剛剛香港開通基輔的空運班次，香港有免簽證的優勢，顯示出在中烏貿易中，香港可有作為。香港好應該要求中央政府支持，與烏國締結自由貿易協議、投資協議，以推動兩地關係，也可借烏克蘭打入東歐的中心地帶，既有利香港，也可助國家鞏固在東歐的政經勢力，一舉兩得。