《港區國安法》公布後，沒能逃竄、「流亡」的反對派政客，絕大多數都收聲、扮乖。公民黨主席梁家傑曾收到歐洲議會和美國邀請「出席網上對談」，他表示因為國安法已經存在於法律之中，「與其送頭、硬闖、硬碰，不如保留實力，低調些」，他還說公民黨未來言行都會低調。

反對派政客當年煽動「佔中」、「反修例暴亂」時，是完全蔑視法律的，是鼓吹「違法達義」的，把「違法達義」美化成「正義之舉」，說是「會讓人生更精彩」云云。現在怎麼了？知道怕了？知道法律不可違，知道不能「送頭、硬闖、硬碰」了？其實學法律出身的梁家傑之流，早就知道不能以任何藉口煽動違法的，干犯法律是必受懲罰的。

然而，為了某些卑劣的私利和政治目的，他們是很會讓別人為他們「違法」的，很懂把私利和政治目的包裝、美化成「義」，煽動他人「違法達義」。由於他們很清楚，故在反修例暴亂中，他們自己是很會避開以身試法，更不會讓自己的家人、孩兒「介入其中」。這是一群極為陰險狡詐的政客，多少人給他們當槍使、當炮灰而不知。

現在這幫傢伙知道驚了，一個勁兒的低調裝孫子，怕被「抓個現行」，「老帳新帳一起算」。這夥人不像已經落網的黎智英，他們自忖過往所為皆在《港區國安法》公布之前，可玩潛水，就會沒事，試圖留着有用之身「保留實力」，好捲土重來也。據稱公民黨尚有500餘黨員，實力不弱，乃日後「光復香港，時代革命」的火種。他們希圖重來，不但是因為有這些火種，更重要的是，他們深知反中亂港勢力在今日之香港仍有深厚的社會土壤和能量，不搞選舉則已，一搞選舉他們就大有機會呼風喚雨，重返立法會。

雖有《港區國安法》，雖有全國人大常委會的決定，雖有香江府衙對選舉門戶把關，但反中亂港勢力有各種喬裝打扮、花樣招式，像滑不溜手的泥鰍，會被選進立法會，繼續搗亂破壞。根絕之道在於改變立法會的組成方法也，斷掉亂源。