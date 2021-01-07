受變種病毒困擾，英國疫情持續惡化，連續多日錄得超過5萬宗新增病例，日前更創下逾6萬人染疫新高，累積逾7.6萬人死亡。以一個6,600萬人口的國家而言，這些數字簡直不可想像。美國是全世界疫情最嚴重的國家，英國則是全歐洲疫情最嚴重的國家，兩個老牌民主國家淪為難兄難弟，實在是莫大諷刺。

英美被視為民主典範，為何在疫情面前都是不堪一擊？很明顯，這不僅僅是政府治理無能的問題，而是整個西方體制出了問題。早在多年前，有位西方學者就指出，當人們尤其是特權階層不再關心民眾時，民主就會受到忽視，民主制度就會失去學習和改革能力。英美的情況正是如此，政客自私自利，政黨爭權奪利，既沒有承擔，更不關心民眾，一味熱衷於政治操弄，疫情不失控才怪。美國總統特朗普和英國首相約翰遜尚且染疫，何況是一般民眾。

有人說得對，英美由於缺乏領導和培育，民主制度正在這裏走向解體。這些年來，英國政府固然由「有序」倒退到「混亂」，脫歐後尤其不堪，而美國政府在特朗普治下更如一團亂麻，連總統選舉也鬧得無法收科，西方民主走到這一步，可謂千瘡百孔，變質變味。反而被西方說得一無是處的中國體制日益展現強大的活力和潛力，在面對世紀疫症時更具有明顯的韌性和優勢。當年美籍學者福山提出「歷史的終結」，認為美式民主是「人類最好的制度」，他絕不會料到最好的制度竟淪落至此。

香港有些人將美式民主奉為圭臬，將西方體制吹得神乎其神，更將英美視為「救世主」，殊不知一場新冠肺炎疫症就揭穿所有謊言。英美自身難保，救世主云乎哉？港府抗疫進退失據，朝令夕改，就是因為好的不學學壞的，對內地成功經驗不屑一顧，反而跟隨西方亂搞一通。當然，相對於英美政府的狼狽相，港府也許還不算太差。