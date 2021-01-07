在位10年，司法制度習非成是，自我感覺良好，終審法院首席法官馬道立明日離任，臨別贈言，死撐仍然有司法公正。真的嗎？眾人皆醉我獨醒嗎？為何之前有民調顯示，六成半市民因大漢奸黎智英一度獲准保釋，而減少對香港司法制度的信心？最諷刺的是，馬道立去年除夕聆訊後撤銷黎智英保釋，有份推翻下級法官的判決。如果每次要首席法官出手才能撥亂反正，這個司法制度還值得信任嗎？

司法制度漏洞處處，要求改革之聲不絕，馬道立退休前明顯無心戀戰，近期針對司法機構的投訴增多，他是否當沒事發生？也難怪，上級法官處理投訴及調查，「自己人查自己人」，所以多宗投訴均不成立，他可以放心退休去，留下一個爛攤子給下任。

法律界建議設獨立監察司法的機構及設立量刑委員會，監督法官操守和避免司法獨大。西方國家也有類似機制，不是甚麼新鮮事，大量經驗可以參考，只是香港的藍血貴族把弄司法機構，憂慮任何改革會削弱他們的特權，這個「藍血俱樂部」在港英時代呼風喚雨，回歸後在中國人的地方竟然還可以「也文也武」，戴着洋人金色假髮操生殺大權，五星旗下戀殖心態作惡，實在匪夷所思，「一國兩制」下荒謬現象何其多？中央可以容忍20多年實在「寬宏大量」！50年不變，難道真的變成50年不管？

馬道立稱司法機構未有受到中央壓力，強調自己只談法律不談政治，香港最需要有司法獨立。想問馬官，如果沒有政治又怎會有國家，三權都是政治架構產品，所謂司法獨立更加是不折不扣政治課題，需要社會各界廣泛討論以達共識，如何可以迴避？用鴕鳥政策來管理司法機構，避談改革，令多年來司法制度原地踏步，難怪有人高呼馬道立「早走早着」，希望接班人新人事新作風，為司法改革急起直追。