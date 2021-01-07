上周有逾萬人經深圳灣口岸離境，當中的香港居民近萬。深圳灣口岸連日來大打蛇餅，其中更有人扶老攜幼，不良於行、坐着輪椅的老人家亦要急着離開香港。這則新聞的背景，是近日深圳當局宣布，由本月5日起要求所有入境深圳人士，除必須提供無染疫證明書外，另須提供已預約檢疫酒店14天證明方可獲准入境，入境後還要另加經社區管理的隔離7天。有些傳媒把這個新規定叫做14+7。14+7的規定已逐漸向外擴散，東莞和珠海跟隨，近日北京也開始實施。

深圳灣口岸過去幾個月的入境人數每天不外一千幾百，為何突然出現北上人潮呢？傳統上香港與珠三角大灣區關係密切，佔了香港大半人口的祖籍是珠三角，不少人的家鄉還有上一代老人家，以及共同成長的兄弟姊妹和表親，每年春節回鄉度歲，家族親人聚首一堂既熱鬧，也順理成章，不少人還把子女也帶回去，交往多了，加強了原來的血緣關係，這些關係是脫離家族血緣紐帶的「新香港人」不能了解的。老一輩無論年紀多大，行動怎樣不便，都堅持回鄉過年。每年如是，也發展了下一代的鄉情，如果把更新一代也定期帶回鄉下，自然培育出珍惜血緣、重視尋根的第3代。

撇開因應疫情的種種限制和措施，一年一度的春節回鄉潮其實是香港歷史的組成部分，解放前不少香港的商人和勞工都是家在家鄉，隻身來港，把賺到的錢匯回鄉下，建屋買地，留待退休後生活，兒子到了一定年齡便接到香港，學技術就業或者跟上一代學做生意，重複上一代的謀生道路。1949年解放後，這股一年一度的春節回鄉潮並未中斷，不同的是回鄉的人流多帶了物資，好接濟環境匱乏的家鄉親人。現今50歲的一代相信都還記得小時候穿7、8件冬衣跟着父母回鄉探親，去時穿得像隻糉子，回程時把衣服盡量留下，以接濟鄉親。

今天回鄉潮所見，儘管還是扶老攜幼，但帶的行李少得多了，因為家鄉今非昔比，只要有錢甚麼都能買到。對逐漸富足的生活，家鄉親人多了一份自傲，對香港回來的親戚逐漸平等相待，大家當然會為家鄉的生活改善感到欣悅。一些所謂「本土」港人卻改變不了對這些鄉下的親戚歧視，看他們不順眼，覺得他們手頭多幾個錢便不可一世。歧視心理明顯是源於妒忌，看別人不起，反映了自己的心胸狹隘，不能平等待人。

一年一度的春節回鄉潮，加上學校因疫情關係提早放假，更有市民看見香港疫情凌厲無處逃躲，興起北上避疫之心，幾股趨勢匯集起來，才出現上周萬人北上的離港潮。