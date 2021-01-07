1月6日早上一覺醒來，打開手機，屏幕上出現的，滿是泛民主派人士被捕的消息。去年，他們在立法會的所謂「35+」初選中，涉嫌觸犯《港區國安法》。今次該是香港回歸以來，針對政界的最大一次搜捕行動，紫荊城內一時間征騎四出，蹄聲答答，衙門內堆滿了擔枷帶鎖之人。讀到這則新聞，雖然事不關己，也不期然使人在冷天中添了一絲寒意。

「黃絲」陣營當然是哭喪着臉，抱怨京港政府趕盡殺絕。但凡事有果必有因，你得勢之時，對人出拳不留力，待對方緩過氣後向你還擊，自然也會往死裏打。回顧一年多之前的反修例風波，阿爺與香港警察也曾多方容讓，警署多次被示威者圍攻，更有本地的行人隧道，將中國領導人的肖像貼在地上，刻意讓往來的行人踐踏。

示威者這樣做，早已逾越出合理尺度，但即便如是，當時京港政府還是願意包容。2019年10月，正式宣布撤回《逃犯條例》修訂案；去年立法會決定延任一年，阿爺還是鼓勵泛民主派議員留任，共同為香港謀發展。北京已算是表現出極大雅量，也向反對派釋出了善意。

可惜，反對派就如一批慣壞了的孩子，得勢不饒人。他們趁着美國總統特朗普對華發飆期間，不斷在旁煽風點火，甚至跟外國勢力裏應外合，直接挑戰京港政府的管治權，有人還高喊要「為美國而戰」。凡此種種，都把事情弄到了無可轉圜的地步。

反對派的主事者素來只會盲闖，每一鋪都想贏到盡，完全不懂得政治談判的進退之道。最後迫使阿爺得出結論，跟泛民主派根本無法溝通，只能夠一鞭一鞭，先把他們抽得皮開肉綻，且看你知不知痛。待你知道厲害後，回過頭來跟你談，或許到時候你才懂得，跟人談話時該守甚麼規矩。