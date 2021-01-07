終審法院首席法官馬道立明日離任，佢日前舉行記招，首度回應司法改革問題，佢口話不反對改革司法機構，但認為必須要有理據，難以接受有人只單純不喜歡法庭判決就指「法治已死」。事實上，自反修例風波以來，裁判官表現參差，好似有形容掟汽油彈嘅少年被告係「優秀嘅細路」，亦有裁判官竟然勉勵擾亂立法會會議嘅「香港眾志」成員「要留有用之軀，因為你哋未來必定為社會棟樑」，如此偏頗言論，多不勝數，也就難怪有終院前常任法官強烈指出司法改革刻不容緩！

然而，馬道立臨走仍死撐「司法公正」，有學者和法律界人士就質疑佢是否「視而不見，聽而不聞」？呢，馬道立曾推翻其下級法官對壹傳媒黎智英保釋嘅判決，被學者反問有否證據證明本地法官公正，形容係自打嘴巴。這不正是古人所說「身不正，言不信，則義不壹，行無類也」嗎？馬道立作為首席法官，在位時有否有效制衡裁判官，以平息公眾爭議呢？根本就冇！一味「司法獨立」以為可以自圓其說，其實就係「司法獨大」甚至「自我賦權」！

正如有議員話齋，司法機構問題繁多，促盡快進行司法改革，包括法官衣着及設立量刑委員會等；老朽則認為應該廢除「藐視法庭罪」，因為「全民監督法庭」嘅前提，必須係保護市民嘅言論自由。有人指出，英國早已基於言論自由嘅人權廢除藐視法庭罪，香港還在等甚麼呢？廉政公署前副廉政專員郭文緯亦曾表示，應盡快成立司法改革委員會、獨立投訴委員會等，並取消藐視法庭罪。法官也是人，是人自然也會犯錯，那麼作出批評，怎麼就是「藐視」，更有機會被控，這不是把法官都變成神聖不可侵犯嗎？藐視法庭罪確實不合時宜，要革除！正如本報「正論」所指出：一頂假髮，不要妄想成為司法公正的象徵！