踏入2021年，又是特朗普政府執政最後階段，美國為了挽回過去政治及軍事的頹勢，再次針對伊朗展開中東的新軍事部署。美國兩架遠程戰略轟炸機近期飛往中東地區，是美軍一個月內第二次，美其名是要阻止伊朗攻擊美國及其盟友在中東的目標，而美國海軍一艘核潛艇和兩艘軍艦亦穿越霍爾木茲海峽。

美軍的動作存在兩個時間上的不合適，首先是至今為止，伊朗並沒有意圖攻擊美國及其盟友在中東的軍事基地；其次是美國正步入更替政府的最後過渡期，是否有急切性的中東防務調動，引起外界質疑。

針對美軍的調配，伊朗即時發出文宣回應。伊朗外交部長扎里夫表示，有來自伊拉克的情報顯示，特朗普政府正密謀編造對伊朗發動戰爭的藉口，指特朗普及其盟友並不是專注於對抗國內的新冠肺炎疫情，反而浪費龐大資源派遣B-52轟炸機及海軍艦隊到阿拉伯地區，強調伊朗並不會尋求戰爭，但會堅定去保護人民、國家安全及根本利益，美國應承擔在中東地區可能採取任何冒險行動的後果。

此外，伊朗向國際原子能機構通報，擬將提煉濃縮鈾的濃度增至20%，遠高於核協議的3.67%限制。這個極危險的宣示，顯示伊朗抗美已拿出他們的本錢，該國並提出如果外國政府不在兩個月內放寬對伊朗石油及金融領域的制裁，會將提煉濃縮鈾濃度增加，以回應核科學家法赫里扎德遭暗殺。美國退出伊朗核協議並單方面實施制裁伊朗後，伊朗已把提煉濃縮鈾濃度增至4.5%，今次宣示就是把這個限制回復到核協議前的20%。

特朗普遺下這個伊朗核危機給下任政府，化解存在一定難度，幸好美國候任總統拜登表明會透過談判處理，如果德黑蘭重新遵守核協議的規定，會展開與德黑蘭的協議談判，而不是靠軍事威嚇。