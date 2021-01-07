前年已被中共中央政法委公開點名頭號現代版漢奸的黎智英，終於過得聖誕過不了新年，在去歲除夕再被收監，候審其申請上訴的保釋案件。香港終審法院3名法官（包括首席法官和兩名常任法官）一致作出臨時羈押令的上述決定，有非常重要的標誌性意義。

3名終審法院法官的裁決，推翻了高院李運騰法官給予黎智英保釋候審的決定，質疑其不符《港區國安法》第42條的原則錯誤，錯誤理解兼停留在過往「無罪推定」的《刑事訴訟程序條例》釐定保釋條件，漠視了黎智英案件對國家安全的危害性和嚴重性，如律政司代表指出案件嚴重程度可與可判死刑的謀殺罪行相若。

終院除夕的上述裁決，至關重要的是彰顯了《港區國安法》的法律莊嚴和重大國安法律原則，為香港依法保護國家安全揭開了歷史一頁，首次發揮了《港區國安法》在司法審訊的示範作用。

綜觀特朗普政權為救黎智英，妄圖在其權杖尚未交出的倒數時間內，使出渾身解數，加大制裁在美華企及各類人員、香港特區政府及官員，加強南海海空軍事恫嚇，加持國際反共反華戰略盟國輿論譴責攻勢，國務卿蓬佩奧也多番出面搶救其頭號走狗黎智英，真是無所不用其極，可見黎智英在特朗普集團眼中的作用絕不可低估。美方的所作所為，更反襯出黎智英是美國反共反華政治勢力在中國南大門的香港破壞作惡的重要一員，邪惡影響深不可測。翻開二戰後香港的歷史，以至中國收回香港主權後20多年過程，有過哪一位公開反對國家、投靠境外反共反華勢力，並聲言「為美國而戰」的漢奸獲此破格的政治保護和政治搶救？恐怕在中國近代史上，只有漢奸汪精衞甘願賣身投靠日本侵略者，才獲得如此的厚待了。

雖然有人推測特朗普之所以視黎智英如珠如寶，可能同黎在其競選連任最關鍵的時刻，出錢出力出人炮製抹黑選舉對手拜登有關，倘若壹傳媒不被保護起來，一旦黎智英及其前助手Mark Simon落入競爭對手集團的檢控，爆出更驚人的政治醜聞，可能引致的政治損失更無可估量，甚至影響共和黨的利益，這樣的分析也不是沒有道理。黎智英前助手Mark Simon涉嫌抹黑民主黨拜登的造假文件和假新聞，開了美國政壇兩大黨互相傾軋的假消息「出口轉內銷」先河。對此，已有逾10萬人網上聯署向白宮請願，要求徹查有關假新聞醜聞，新舊白宮主人都有不容推卸立即徹查和追究事件真相的責任。

查實黎智英早已不是中國人，而是入了英籍聲稱效忠英國君主的英國人。但作為英籍港人，在一國兩制下的香港生活也必須遵守香港法律，絕不能無法無天違反《港區國安法》。其實黎智英經濟發迹和政治發水，和他早已改換政治門庭效忠美國有關，他把香港作為美國對華發動侵略顛覆的政治基地，甚至妄圖在香港搞港版顏色革命，把香港分裂出去，實現「港獨」建國，配合美國發動及策劃針對和遏制中國的冷戰。過去兩年香港的黑暴危城、過去8年的黑金政治和立法會墮落，都是同美英勾結、悉心栽培和使用這隻棋子有密切的關係。